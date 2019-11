Sport Kort: ’The Greek Freak’ op dreef in NBA

Basketbal: ’The Greek Freak’ op dreef in NBA

07.57 uur: De Griekse basketballer Giannis Antetokounmpo was de grote uitblinker bij Milwaukee Bucks, dat met 122-118 won van Utah Jazz in de Amerikaanse NBA. Antetokounmpo maakte liefst 50 punten in het duel en pakte ook nog eens 14 rebounds.

De Griekse aanvaller was vooral op dreef in het derde kwart, toen hij strooide met scores, assists en rebounds en de Bucks een achterstand omzetten in een forse voorsprong. Het was al de veertiende zege voor de Bucks dit seizoen en de ploeg leidt ook de stand in de oostelijke divisie.

Los Angeles Lakers is vooralsnog niet te stuiten in de westelijke divisie. Aan de hand van vedette LeBron James boekte de Californische ploeg de vijftiende zege van het seizoen door met 114-104 te winnen van San Antonio Spurs. James was goed voor 33 punten en 14 assists.