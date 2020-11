Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Besmette middenvelder Pellegrini niet beschikbaar voor Italië

10.38 uur: AS Roma-middenvelder Lorenzo Pellegrini zegt dat hij zich goed voelt, hoewel hij vanwege een besmetting met het coronavirus heeft moeten afzeggen voor de komende interlands van Italië. „Ik wil iedereen laten weten dat ik enkele symptomen heb, maar dat het goed met me gaat”, schreef Pellegrini op Instagram. „Het aftellen naar de dag dat ik weer met mijn ploeggenoten op het veld mag staan is vandaag al begonnen.”

Pellegrini, maker van het Italiaanse doelpunt bij het 1-1-gelijkspel tegen Oranje vorige maand, zou met zijn land woensdag vriendschappelijk voetballen tegen Estland, gevolgd door duels in de Nations League met Polen en Bosnië en Herzegovina. Zijn ploeggenoot bij AS Roma Edin Dzeko, de aanvoerder van de Bosniërs, mist om dezelfde reden de komende interlandperiode. Hij verkeert al sinds 6 november in quarantaine.

Voetbal: Kuipers fluit EK-play-off tussen Hongarije en IJsland

09.09 uur: Björn Kuipers is door de Europese voetbalunie UEFA aangesteld als scheidsrechter voor de play-off om een plaats op het EK voetbal tussen Hongarije en IJsland. Beide teams treffen elkaar donderdag in Boedapest. Het ene duel bepaalt welk land zich bij de reeds bekende EK-deelnemers voegt.

Nog acht landen maken kans op de vier resterende tickets voor het uitgestelde Europees kampioenschap. De andere wedstrijden zijn Georgië - Noord-Macedonië, Noord-Ierland - Slowakije en Servië - Schotland.

Kuipers wordt in de Hongaarse hoofdstad bijgestaan door zijn vaste assistent-scheidsrechters Sander van Roekel en Erwin Zeinstra.