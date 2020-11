Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: FC Dordrecht ontslaat trainer Van den Ham

11.38 uur: Voetbalclub FC Dordrecht heeft trainer Harry van den Ham ontslagen. Dat gebeurde een dag nadat de ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie een pijnlijke 5-1-nederlaag had geleden bij FC Eindhoven. Dordrecht staat laatste met slechts 5 punten uit elf duels.

Van den Ham nam in februari plaats op de trainersbank nadat hij als technisch manager de Portugees Claudio Braga had ontslagen. Het was de derde keer dat hij als trainer aan de slag ging bij de Dordtse club waarmee hij in 2014 naar de eredivisie promoveerde.

"De omstandigheden hebben ook niet echt meegezeten, maar op deze manier verder gaan bood ons inziens te weinig perspectief", liet de clubleiding op de website weten. "Natuurlijk is het nooit leuk om een dergelijk besluit te moeten nemen. We zijn samen aan het seizoen begonnen met de bedoeling er iets moois van te maken. Harry heeft zelf een grote inbreng gehad in de samenstelling van de selectie en zag potentie in zijn spelersgroep. Om welke reden dan ook, het komt er niet uit. Dan komt het moment dat je een beslissing moet nemen", verklaart algemeen directeur Hans de Zeeuw.

Over de opvolging van Van den Ham is nog niets bekend. De beschikbare assistenten zullen de honneurs voorlopig waarnemen.

Voetbal: Massa leidt oefenduel Nederland met Spanje

10.59 uur: De oefenwedstrijd tussen Nederland en Spanje staat woensdag onder leiding van Davide Massa. De 39-jarige Italiaan krijgt ondersteuning van grensrechters Stefano Alassio en Fabiano Preti en vierde official Daniele Doveri.

Voor Massa wordt het de derde keer dat hij een duel van Oranje leidt. Vorig jaar maart was hij scheidsrechter bij de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland (4-0) en in november vorig jaar floot Massa het Nederlands elftal tegen Estland (5-0), ook in de EK-kwalificatie.

Voetbal: Besmette middenvelder Pellegrini niet beschikbaar voor Italië

10.38 uur: AS Roma-middenvelder Lorenzo Pellegrini zegt dat hij zich goed voelt, hoewel hij vanwege een besmetting met het coronavirus heeft moeten afzeggen voor de komende interlands van Italië. „Ik wil iedereen laten weten dat ik enkele symptomen heb, maar dat het goed met me gaat”, schreef Pellegrini op Instagram. „Het aftellen naar de dag dat ik weer met mijn ploeggenoten op het veld mag staan is vandaag al begonnen.”

Pellegrini, maker van het Italiaanse doelpunt bij het 1-1-gelijkspel tegen Oranje vorige maand, zou met zijn land woensdag vriendschappelijk voetballen tegen Estland, gevolgd door duels in de Nations League met Polen en Bosnië en Herzegovina. Zijn ploeggenoot bij AS Roma Edin Dzeko, de aanvoerder van de Bosniërs, mist om dezelfde reden de komende interlandperiode. Hij verkeert al sinds 6 november in quarantaine.

Voetbal: Kuipers fluit EK-play-off tussen Hongarije en IJsland

09.09 uur: Björn Kuipers is door de Europese voetbalunie UEFA aangesteld als scheidsrechter voor de play-off om een plaats op het EK voetbal tussen Hongarije en IJsland. Beide teams treffen elkaar donderdag in Boedapest. Het ene duel bepaalt welk land zich bij de reeds bekende EK-deelnemers voegt.

Nog acht landen maken kans op de vier resterende tickets voor het uitgestelde Europees kampioenschap. De andere wedstrijden zijn Georgië - Noord-Macedonië, Noord-Ierland - Slowakije en Servië - Schotland.

Kuipers wordt in de Hongaarse hoofdstad bijgestaan door zijn vaste assistent-scheidsrechters Sander van Roekel en Erwin Zeinstra.