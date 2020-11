Motorcoureur Marc Márquez dit jaar niet meer in actie

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Coronavirus treft basketbalsters vlak voor EK-kwalificatieduels

13.51 uur: De Nederlandse basketbalsters zijn voor de twee komende belangrijke EK-kwalifcatiewedstrijden nog een international kwijtgeraakt door een besmetting met het coronavirus. Nadat Loyce Bettonvil al eerder wegviel testte Noor Driessen positief op Covid-19.

Driessen was nog niet in de 'bubbel' opgenomen die de Nederlandse selectie heeft ingesteld voor de twee duels in de Amsterdamse Sporthallen Zuid. Oranje treft donderdag Slowakije en zaterdag Hongarije. Als de ploeg van bondscoach Hakim Salem beide wedstrijden wint, dan plaatst het vrouwenteam zich voor het eerst sinds 1989 voor het EK. De Europese eindronde is in juni 2021 gepland in Spanje en Frankrijk.

Driessen werd drie weken geleden ziek, waarna ze positief testte op het coronavirus. "De eerste week was ik wel echt ziek, maar daarna was het meer een verkoudheid", zegt ze op basketball.nl. Omdat ze al meer dan 48 uur klachtenvrij was, mocht ze volgens de richtlijnen van de GGD weer uit thuisisolatie. Maar het toetreden van de bubbel vereiste een negatieve test. Driessen: "Ik voel me nu weer helemaal goed, maar de test was positief en dat is een voorwaarde om de bubbel in te gaan."

Jacobine Klerx, die al meetrainde bij de selectie, neemt de plaats in van Driessen bij Oranje.

Tennis: Rus naar tweede ronde in Linz

13.51 uur: Arantxa Rus heeft dinsdag bij het WTA-toernooi van Linz de tweede ronde bereikt. De Nederlandse speelster versloeg bij haar eerste optreden in de Oostenrijkse stad de Sloveense Tamara Zidansek in twee sets: 6-4 6-4.

Rus begon de partij nog met het verliezen van de eigen service maar herpakte zich snel. In de tweede ronde komt ze uit tegen de winnaar van de partij tussen de Russische Veronika Koedermetova, de nummer 5 van de plaatsingslijst, en de Oostenrijkse Barbara Haas.

Motorsport: Marc Márquez dit jaar niet meer in actie

13.50 uur: De Spaanse wegracer Marc Márquez komt dit seizoen niet meer in actie. De regerend wereldkampioen in de MotoGP heeft dat dinsdag bevestigd. De 27-jarige Honda-rijder kwam tijdens de eerste wedstrijd van het kampioenschap, op 19 juli in Jerez, zwaar ten val en blesseerde zich aan zijn rechterarm.

„Dit seizoen zal ik niet meer in wedstrijden uitkomen”, schreef Márquez op Twitter. „Na een evaluatie van mijn armblessure met mijn artsen en team hebben we besloten dat het de beste keuze is volgend jaar terug te keren. Het is nu tijd om verder aan mijn herstel te werken.” Márquez brak tijdens de openingsrace in Spanje zijn arm en werd sindsdien twee keer geopereerd.

Motorsport: Sporttribunaal CAS schorst motorcoureur Iannone voor vier jaar

13.03 uur: De Italiaanse motorcoureur Andrea Iannone is door het internationaal sporttribunaal CAS voor vier jaar geschorst wegens doping. De straf is veel zwaarder dan de achttien maanden die de internationale motorsportfederatie FIM hem oplegde.

Iannone werd betrapt op het gebruik van een verboden anabole steroïde bij de Grote Prijs van Maleisië in november vorig jaar. De FIM legde hem in maart 2020 een schorsing op. De Italiaan (31) rijdt sinds 2013 in de MotoGP. Hij boekte in 2016 op een Ducati zijn enige zege.

Iannone ging in beroep tegen zijn schorsing bij het hof van sportarbitrage CAS. De wegracer beweerde onschuldig te zijn en zei dat de positieve test het gevolg was van het eten van vervuild vlees. Bij het CAS kon Iannone dat niet bewijzen, waarna het tribunaal oordeelde dat de overtreding van de dopingregels als opzettelijk moet worden beschouwd. Vandaar de schorsing van vier jaar, ingaande met terugwerkende kracht vanaf 17 december 2019.

Voetbal: FC Dordrecht ontslaat trainer Van den Ham

11.38 uur: Voetbalclub FC Dordrecht heeft trainer Harry van den Ham ontslagen. Dat gebeurde een dag nadat de ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie een pijnlijke 5-1-nederlaag had geleden bij FC Eindhoven. Dordrecht staat laatste met slechts 5 punten uit elf duels.

Van den Ham nam in februari plaats op de trainersbank nadat hij als technisch manager de Portugees Claudio Braga had ontslagen. Het was de derde keer dat hij als trainer aan de slag ging bij de Dordtse club waarmee hij in 2014 naar de eredivisie promoveerde.

„De omstandigheden hebben ook niet echt meegezeten, maar op deze manier verder gaan bood ons inziens te weinig perspectief”, liet de clubleiding op de website weten. „Natuurlijk is het nooit leuk om een dergelijk besluit te moeten nemen. We zijn samen aan het seizoen begonnen met de bedoeling er iets moois van te maken. Harry heeft zelf een grote inbreng gehad in de samenstelling van de selectie en zag potentie in zijn spelersgroep. Om welke reden dan ook, het komt er niet uit. Dan komt het moment dat je een beslissing moet nemen”, verklaart algemeen directeur Hans de Zeeuw.

Over de opvolging van Van den Ham is nog niets bekend. De beschikbare assistenten zullen de honneurs voorlopig waarnemen.

Voetbal: Massa leidt oefenduel Nederland met Spanje

10.59 uur: De oefenwedstrijd tussen Nederland en Spanje staat woensdag onder leiding van Davide Massa. De 39-jarige Italiaan krijgt ondersteuning van grensrechters Stefano Alassio en Fabiano Preti en vierde official Daniele Doveri.

Voor Massa wordt het de derde keer dat hij een duel van Oranje leidt. Vorig jaar maart was hij scheidsrechter bij de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland (4-0) en in november vorig jaar floot Massa het Nederlands elftal tegen Estland (5-0), ook in de EK-kwalificatie.

Voetbal: Besmette middenvelder Pellegrini niet beschikbaar voor Italië

10.38 uur: AS Roma-middenvelder Lorenzo Pellegrini zegt dat hij zich goed voelt, hoewel hij vanwege een besmetting met het coronavirus heeft moeten afzeggen voor de komende interlands van Italië. „Ik wil iedereen laten weten dat ik enkele symptomen heb, maar dat het goed met me gaat”, schreef Pellegrini op Instagram. „Het aftellen naar de dag dat ik weer met mijn ploeggenoten op het veld mag staan is vandaag al begonnen.”

Pellegrini, maker van het Italiaanse doelpunt bij het 1-1-gelijkspel tegen Oranje vorige maand, zou met zijn land woensdag vriendschappelijk voetballen tegen Estland, gevolgd door duels in de Nations League met Polen en Bosnië en Herzegovina. Zijn ploeggenoot bij AS Roma Edin Dzeko, de aanvoerder van de Bosniërs, mist om dezelfde reden de komende interlandperiode. Hij verkeert al sinds 6 november in quarantaine.

Voetbal: Kuipers fluit EK-play-off tussen Hongarije en IJsland

09.09 uur: Björn Kuipers is door de Europese voetbalunie UEFA aangesteld als scheidsrechter voor de play-off om een plaats op het EK voetbal tussen Hongarije en IJsland. Beide teams treffen elkaar donderdag in Boedapest. Het ene duel bepaalt welk land zich bij de reeds bekende EK-deelnemers voegt.

Nog acht landen maken kans op de vier resterende tickets voor het uitgestelde Europees kampioenschap. De andere wedstrijden zijn Georgië - Noord-Macedonië, Noord-Ierland - Slowakije en Servië - Schotland.

Kuipers wordt in de Hongaarse hoofdstad bijgestaan door zijn vaste assistent-scheidsrechters Sander van Roekel en Erwin Zeinstra.