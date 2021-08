Marit Bouwmeester zeilt naar brons na lastige start

Het ging bij de start mis voor Bouwmeester. Ze twijfelde of ze geen fout had gemaakt bij de start en maakte direct een extra rondje, waardoor ze vanaf het begin laatste lag. In werkelijkheid was de valse start er een van de Italiaanse Silvia Zennaro, die daardoor gediskwalificeerd werd. Het maakte de opdracht voor de Nederlandse alleen maar lastiger, omdat er een boot minder in het veld lag om tussen haar en de Deense Rindom te plaatsen. Toch sloot Bouwmeester bij de eerste boei alweer goed aan bij het veld.

Na de tweede boei lag Bouwmeester alweer midden in het veld, terwijl Rindom in de problemen kwam en achterop raakte. Het gat was echter nog niet groot genoeg om het goud over te nemen van haar rivale. Ook op het laatste stuk naar de finish zeilde Bouwmeester niet verder weg. Ondertussen zeilde de Zweedse Josefin Olsson naar de zege in de medalrace. Daardoor ging ze Bouwmeester - die zesde eindigde - nog voorbij.

Bizar toernooi

Deze raar verlopen medalrace was typerend voor het toernooi in de Laser Radial. Bouwmeester beleefde een van de meest bizarre toernooien in het land van de rijzende zon. Aanvankelijk werd het Friese trainingsbeest bestempeld als topfavoriete voor de olympische titel in de Laser Radial-klasse. Na de eerste wedstrijddag bungelde ze echter onderaan in het klassement, vervolgens vocht ze zich sterk terug, aansluitend zakte ze wéér weg en daarna knokte ze zich opnieuw terug in de strijd om olympisch eremetaal. ,,Ik ben wel blij dat ik na dit toernooi even klaar ben en niet meer hoef te vechten. Het is allemaal heel intens”, bekende ze eerder al.

Bouwmeester is een taaie, die zich niet snel van de wijs laat brengen. Sinds ze een tijdje vol overgave met de Nederlandse antiterreureenheden heeft getraind, weet ze hoe ze helder kan blijven nadenken als ze in een benarde situatie zit. Los daarvan laat ze nooit iets aan het toeval over. De afgelopen vijf jaar vloog ze vele malen vaker dan haar concurrenten naar Enoshima, om zo optimaal mogelijk te wennen aan de olympische omstandigheden aldaar. Daar plukte ze de vruchten van toen er door de coronabeperkingen niet meer naar Japan kon worden gereisd.

De ervaren zeilster schreef tijdens haar vele trips maar liefst 75 A4'tjes vol met aantekeningen van haar meest opvallende constateringen. Die bestudeerde ze dag in, dag uit. Ze visualiseerde haar olympische tocht wel honderden keren. Alles met het doel om, samen met haar broer en coach Roelof, te triomferen tijdens de Spelen van Japan. ,,Bouwmeester: ,,Bij de antiterreureenheden zeggen ze vaak: praeparatus esto. Dat is Latijn voor 'wees voorbereid'. Ik sta altijd paraat.”

Doel van vier medailles

De Nederlandse zeil-equipe stelde vooraf het doel om in Enoshima voor een recordaantal van vier medailles te gaan. Wat dat betreft liggen ze op koers, nadat Kiran Badloe zaterdag al het goud bemachtigde in de RS:X-klasse. Maandag is het de beurt aan het duo Annemiek Bekkering en Annette Duetz, dat als koploper begint aan de afsluitende medalrace in de 49erFX. De tweevoudig wereldkampioenen eindigden op de Spelen van Rio de Janeiro nog als zevende. Aangezien alles nog heel dicht bij elkaar staat in die klasse, wacht Bekkering en Duetz een bloedstollend slot.

Bekijk hier het volledige programma van TeamNL op zondag 1 augustus

Bekijk hier de medaillespiegel