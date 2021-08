Olympisch nieuws: 62-jarige springruiter Andrew Hoy oudste medaillewinnaar sinds 1968

Springruiter Hoy (62) oudste medaillewinnaar OS sinds 1968

20.00 uur: De Australische ruiter Andrew Hoy (62) verzekerde zich maandag bij de Olympische Spelen in Tokio op het onderdeel eventing van zilver (teams) en brons (individueel). Daarmee is hij de oudste olympische medaillewinnaar sinds 1968.

Hoy heeft nu zes olympische plakken, waarvan drie goud. Sinds Sydney 2000 stond hij niet meer op het olympische podium.

„Toen ik begon met deze sport, was ik er trots op dat ik de jongste was van het stel”, lachte Hoy, die zijn eerste olympische medaille pakte op de Spelen van Barcelona in 1992. „Nu vragen mensen in het olympisch dorp wat ik hier doe, of ik een official ben. Dan antwoord ik dat ik wel degelijk nog een atleet ben”, vervolgde hij.

Als Hoy het record van oudste medaillewinnaar wil breken, zal hij nog wel even moeten doorgaan. De Zwitser Louis Noverraz won olympisch goud in het zeilen bij Mexico 1968 toen hij 66 was.

Synchroonzwemsters De Brouwer voorlopig op tiende plaats

16.13 uur: De synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer zijn op de vrije oefening van de duetten als tiende geëindigd. De 22-jarige tweeling kwam uit op een score van 88,1667. Ze delen de tiende plek met Griekenland.

Bondscoach Esther Jauma was tevreden: „Ik ben erg blij met het optreden, de meiden hebben gevochten en gezwommen als de dapperste, ze hebben oog in oog gestreden met de zwemmers die een lange tijd voor ons lagen. Ze hebben laten zien dat ze het verdienen om onderdeel te zijn van de elite. Dit resultaat is erg bemoedigend en brengt ons dichter bij de finale. Ik weet zeker dat ze morgen weer het beste van zichzelf laten zien.”

De beste prestatie kwam op naam van Svetlana Koleznichenko en Svetlana Romashina. Het Russische tweetal kwam tot 97,9000. China staat tweede, voor Oekraïne. Na de technische oefening van dinsdag gaat de top-12 door naar de finale, die woensdag plaatsvindt.

Cubaanse worstelaar wint in vierde Spelen op rij goud

16.12 uur: De Cubaan Mijaín Lopez Nuñez is de eerste mannelijke worstelaar geworden die op vier opeenvolgende Olympische Spelen de gouden medaille wint.

De 38-jarige Lopez, die voor de derde keer op rij de Cubaanse vlag droeg bij de openingsceremonie, versloeg de Georgiër Iakob Kajaia met 5-0 in de finale van de 130 kilogram Grieks-Romeins. De vijfvoudig wereldkampioen zegevierde ook al op de Spelen van 2008, 2012 en 2016.

„Ik voel me gelukkig, trots om de beste van de wereld te zijn en geschiedenis te schrijven. Ik heb een lange carrière gehad, hard gewerkt om deze doelen te bereiken en dit record te verbreken. Dat ik dit record kan breken is voor mij een geweldige prestatie, want ik heb het tegen de besten opgenomen, dus ik mag trots zijn”, vertelde hij na de wedstrijd.

Het goud voor Lopez Nuñez betekent dat hij nu de Rus Alexander Karelin voorbij is. De worstelaar won tussen 1988 en 2000 drie keer goud en één keer zilver.

Britse ruiters winnen goud bij eventing

16.09 uur: De Britse ruiters hebben goud gewonnen bij de wedstrijd in het eventing. De succesvolle formatie bestond uit Oliver Townend, Laura Collett en Tom McEwen. Australië eindigde als tweede, voor titelverdediger Frankrijk. Nederland had zich niet gekwalificeerd voor de landenwedstrijd. Merel Blom en Janneke Boonzaaijer namen wel individueel deel, maar werden in de cross uitgeschakeld.

Julia Krajewski won individueel goud. Ze deed dat met de merrie Amande. Het was de vierde opeenvolgende zege voor Duitsland in het olympisch toernooi op deze discipline, na Hinrich Romeike in 2008 en Michael Jung 2012 en 2016. McEwen veroverde met Toledo zilver, voor de Australiër Andrew Hoy met Vassily. De wedstrijd bestaat uit drie onderdelen: dressuur, cross en springen.

Canadese voetbalvrouwen stunten en schakelen Oranje-beul Amerika uit

12.16 uur: De Amerikaanse voetbalvrouwen zijn in de halve finale van het olympisch toernooi uitgeschakeld. De viervoudig winnaar van olympisch goud verloor van Canada (0-1), dat voor het eerst de finale bereikte. De Verenigde Staten had in de kwartfinale, na strafschoppen, Nederland verslagen.

Jessie Fleming werd de matchwinner in Kashima. Ze benutte in de tweede helft een strafschop. Het was de eerste Canadese winst op de wereldkampioen sinds 2001. Zweden is de tegenstander in de eindstrijd, het land versloeg Australië met 0-1. In de eerste minuut van de tweede helft scoorde Fridolina Rolfo. Zweden was in Rio de Janeiro 2016 de verliezend finalist, Canada won destijds brons.

Britse topzwemmer Peaty neemt even rust

10.14 uur: Topzwemmer Adam Peaty heeft aangekondigd even rust te nemen na zijn succesvolle optreden op de Olympische Spelen van Tokio. De Brit zegt mentaal te moeten herstellen van de enorme inspanningen die hij heeft moeten leveren. „De druk was bijzonder groot.”

Hij won goud op de 100 meter schoolslag door de Nederlander Arno Kamminga voor te blijven. In de 4x100 meter voor gemengde teams was er eveneens de hoofdprijs, zilver veroverde hij op de 4x100 meter wisselslag bij de mannen.

„We zien de laatste tijd meerdere sporters onder de druk bezwijken”, aldus de 26-jarige zwemmer. „Dat wil ik voorkomen. Al zeven jaar lang heb ik per jaar niet meer dan twee weken vakantie gehad. Dat gaat je opbreken. Het is geen normale baan die wij als topsporters hebben.”

Peaty gaat zich nu in eerste instantie concentreren op de grote kampioenschappen van volgend jaar.

Baanwielrensters plaatsen zich met Nederlands record voor strijd om het brons

10.09 uur: De Nederlandse baanwielrensters Laurine van Riessen en Shanne Braspennincx strijden op de Olympische Spelen voor brons op de teamsprint. Ze wonnen op de olympische piste van Izu hun heat tegen Polen en nemen het nu op tegen de baanwielrensters uit Rusland.

Van Riessen en Braspennincx waren met 32,308 seconden opnieuw sneller dan in de kwalificatie, toen ze met 32,465 een nieuw Nederlands record reden. Hun tegenstandsters uit Rusland in de strijd om brons waren in de eerste ronde tegen Mexico net iets sneller met 32,249.

De baanwielrensters van China en Duitsland strijden om het goud. China verbeterde het eigen wereldrecord naar 31,804. Duitsland kwam tot 31,905.

Medalrace zeilsters Duetz en Bekkering uitgesteld tot dinsdag

07.37 uur: De zeilsters Annette Duetz en Annemiek Bekkering moeten een dag langer geduld hebben. Hun medalrace in de 49erFX op de Olympische Spelen is uitgesteld tot morgen vanwege het vrijwel ontbreken van wind. Duetz en Bekkering beginnen dinsdag de strijd om de medailles met evenveel punten als de Braziliaanse titelverdedigsters Martine Grael en Kahena Kunze. De race zou eigenlijk om 07.33 uur beginnen.

Duetz en Bekkering waren al omgekleed en stonden op het punt richting start te gaan toen het besluit viel. „Een goede beslissing”, oordeelde Bekkering. „De voorspellingen voor morgen zijn perfect: geen buien, een stuk zonniger en een goede zeewind. Daar kunnen we nu weer een goed raceplan voor maken. Met deze omstandigheden zou het toch meer geluk dan wijsheid worden.”

„Aan de andere kant is het ook wel jammer”, vond Duetz. „Het is een superspannende dag en we waren er helemaal klaar voor.” De tweevoudig wereldkampioenen keerden dan maar terug naar hun hotel. „We gaan wat spelletjes doen, hebben een tafeltennistafel en kunnen ook een beetje uitfietsen”, beschreef Duetz de rest van de dag.

Ook Pim van Vugt en Bas Lambriex moeten een dag geduld hebben. Zij komen uit in de medalrace in de 49er, waarin ze als nummer 7 in het klassement beginnen. Hetzelfde geldt voor Lobke Berkhout en Afrodite Zegers die in de 470-klasse nog de races 7 en 8 moeten varen. Voorlopig staan zij nog net buiten de top 10.

Ook roeier Florijn verlaat quarantainehotel Tokio

07.16 uur: Roeier Finn Florijn heeft het quarantainehotel in Tokio verlaten en vliegt terug naar Nederland. De 21-jarige skiffeur heeft er tien dagen quarantaine op zitten. Florijn testte op vrijdag 23 juli positief op het coronavirus.

De zoon van voormalig olympisch kampioen Ronald Florijn was eerder op die dag in actie gekomen in de heats van de skiff en plaatste zich voor de herkansing. Na zijn positieve testuitslag waren de Olympisch Spelen echter direct voorbij voor Florijn. Hij moest tien dagen verblijven in een speciaal daarvoor aangewezen hotel, waar alle deelnemers aan de Spelen die positief testen op het coronavirus naartoe worden gebracht.

Florijn was na skateboardster Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink en een anoniem staflid van de roeiploeg de vierde Nederlander die het quarantainehotel in moest. Zij mochten de afgelopen dagen al terug naar huis. Alleen tennisser Jean-Julien Rojer, hoofdcoach Josy Verdonkschot van de vrouwenroeiboten en zijn assistente Isabelle Jacobs zitten na hun positieve coronatests nu nog vast in Tokio.

In principe moeten ze allemaal tien dagen in het quarantainehotel blijven. Ze mogen eerder naar huis als ze op dag 6 en 7 van hun verblijf negatief testen.

Griekse atleet Tentoglou wint verspringen bij de mannen

05.40 uur: De Griekse atleet Miltiadis Tentoglou heeft olympisch goud gepakt bij het verspringen voor mannen. De 23-jarige Griek kwam in het Olympisch Stadion van Tokio bij zijn laatste poging tot een sprong van 8,41 meter.

De Cubaan Juan Miguel Echevarria pakte het zilver. Echevarria kwam eveneens tot 8,41 meter, maar zijn op een na beste sprong was net wat minder goed dan die van Tentoglou (8,15 om 8,09). De bronzen plak bij het verspringen was ook voor een Cubaan, Maykel Masso. Hij kwam tot 8,21 meter.

Wereldkampioen Tajay Gayle uit Jamaica noteerde slechts één geldige sprong en kwam tot 7,69 meter. Gayle blesseerde zich eerder in het toernooi en trad aan met een ingetapete linkerknie.

Argentijnse hockeysters ten koste van Duitsland naar halve finale

04.47 uur: De Argentijnse hockeyvrouwen hebben zich bij de Olympische Spelen voor de halve finales geplaatst. In de kwartfinales waren de Zuid-Amerikaanse speelsters met 3-0 te sterk voor Duitsland, dat twee dagen eerder in de groepsfase met 3-1 van Oranje verloor.

Agustina Albertarrio opende in de 27e minuut de score, gevolgd door treffers van Maria Jose Granatto (29e minuut) en Valentina Raposo (52e minuut).

Bij de vorige Olympische Spelen eindigde Duitsland als derde. In 2004 pakte Duitsland ten koste van Nederland de olympische titel.Turnster Derwael bezorgt België eerste gouden medaille in Tokio

16.48 uur: Nina Derwael heeft België de eerste gouden turnmedaille bij de Olympische Spelen bezorgd. De tweevoudig wereldkampioene zegevierde in Tokio op brug. Ze eindigde op een puntentotaal van 15,200. De Russin Anastasia Iljankova (14,833) behaalde zilver en het brons was voor de Amerikaanse Sunisa Lee (14,500).

Derwael (21) werkte jaren toe naar de Spelen in Japan en mikte in Tokio echt op goud. „Ik ben heel blij, ik heb er geen woorden voor. De Brabançonne was een magisch moment”, doelde ze op het Belgische volkslied. „Het was een lange voorbereiding, een lange week en een heel lange dag, maar ik probeerde zo kalm mogelijk te blijven. Ik zei tegen mezelf dat ik er hard genoeg voor getraind heb en dat ik moest genieten. Het is echter wel jammer dat mijn familie hier niet bij kon zijn.”

België staat nu in Tokio op drie medailles: een keer goud, een keer zilver en een keer brons.