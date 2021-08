Olympisch nieuws: medalrace zeilsters Duetz en Bekkering uitgesteld tot dinsdag

Medalrace zeilsters Duetz en Bekkering uitgesteld tot dinsdag

07.37 uur: De zeilsters Annette Duetz en Annemiek Bekkering moeten een dag langer geduld hebben. Hun medalrace in de 49erFX op de Olympische Spelen is uitgesteld tot morgen vanwege het vrijwel ontbreken van wind. Duetz en Bekkering beginnen dinsdag de strijd om de medailles met evenveel punten als de Braziliaanse titelverdedigsters Martine Grael en Kahena Kunze. De race zou eigenlijk om 07.33 uur beginnen.

Ook Pim van Vugt en Bas Lambriex moeten een dag geduld hebben. Zij komen uit in de medalrace in de 49er, waarin ze als nummer 7 in het klassement beginnen. Hetzelfde geldt voor Lobke Berkhout en Afrodite Zegers die in de 470-klasse nog de races 7 en 8 moeten varen. Voorlopig staan zij nog net buiten de top 10.

Ook roeier Florijn verlaat quarantainehotel Tokio

07.16 uur: Roeier Finn Florijn heeft het quarantainehotel in Tokio verlaten en vliegt terug naar Nederland. De 21-jarige skiffeur heeft er tien dagen quarantaine op zitten. Florijn testte op vrijdag 23 juli positief op het coronavirus.

De zoon van voormalig olympisch kampioen Ronald Florijn was eerder op die dag in actie gekomen in de heats van de skiff en plaatste zich voor de herkansing. Na zijn positieve testuitslag waren de Olympisch Spelen echter direct voorbij voor Florijn. Hij moest tien dagen verblijven in een speciaal daarvoor aangewezen hotel, waar alle deelnemers aan de Spelen die positief testen op het coronavirus naartoe worden gebracht.

Florijn was na skateboardster Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink en een anoniem staflid van de roeiploeg de vierde Nederlander die het quarantainehotel in moest. Zij mochten de afgelopen dagen al terug naar huis. Alleen tennisser Jean-Julien Rojer, hoofdcoach Josy Verdonkschot van de vrouwenroeiboten en zijn assistente Isabelle Jacobs zitten na hun positieve coronatests nu nog vast in Tokio.

In principe moeten ze allemaal tien dagen in het quarantainehotel blijven. Ze mogen eerder naar huis als ze op dag 6 en 7 van hun verblijf negatief testen.

Griekse atleet Tentoglou wint verspringen bij de mannen

05.40 uur: De Griekse atleet Miltiadis Tentoglou heeft olympisch goud gepakt bij het verspringen voor mannen. De 23-jarige Griek kwam in het Olympisch Stadion van Tokio bij zijn laatste poging tot een sprong van 8,41 meter.

De Cubaan Juan Miguel Echevarria pakte het zilver. Echevarria kwam eveneens tot 8,41 meter, maar zijn op een na beste sprong was net wat minder goed dan die van Tentoglou (8,15 om 8,09). De bronzen plak bij het verspringen was ook voor een Cubaan, Maykel Masso. Hij kwam tot 8,21 meter.

Wereldkampioen Tajay Gayle uit Jamaica noteerde slechts één geldige sprong en kwam tot 7,69 meter. Gayle blesseerde zich eerder in het toernooi en trad aan met een ingetapete linkerknie.

Argentijnse hockeysters ten koste van Duitsland naar halve finale

04.47 uur: De Argentijnse hockeyvrouwen hebben zich bij de Olympische Spelen voor de halve finales geplaatst. In de kwartfinales waren de Zuid-Amerikaanse speelsters met 3-0 te sterk voor Duitsland, dat twee dagen eerder in de groepsfase met 3-1 van Oranje verloor.

Agustina Albertarrio opende in de 27e minuut de score, gevolgd door treffers van Maria Jose Granatto (29e minuut) en Valentina Raposo (52e minuut).

Bij de vorige Olympische Spelen eindigde Duitsland als derde. In 2004 pakte Duitsland ten koste van Nederland de olympische titel.Turnster Derwael bezorgt België eerste gouden medaille in Tokio

16.48 uur: Nina Derwael heeft België de eerste gouden turnmedaille bij de Olympische Spelen bezorgd. De tweevoudig wereldkampioene zegevierde in Tokio op brug. Ze eindigde op een puntentotaal van 15,200. De Russin Anastasia Iljankova (14,833) behaalde zilver en het brons was voor de Amerikaanse Sunisa Lee (14,500).

Derwael (21) werkte jaren toe naar de Spelen in Japan en mikte in Tokio echt op goud. "Ik ben heel blij, ik heb er geen woorden voor. De Brabançonne was een magisch moment", doelde ze op het Belgische volkslied. "Het was een lange voorbereiding, een lange week en een heel lange dag, maar ik probeerde zo kalm mogelijk te blijven. Ik zei tegen mezelf dat ik er hard genoeg voor getraind heb en dat ik moest genieten. Het is echter wel jammer dat mijn familie hier niet bij kon zijn."

België staat nu in Tokio op drie medailles: een keer goud, een keer zilver en een keer brons.