Het regent afmeldingen voor WK shorttrack

„Het is ontzettend jammer dat er veel afmeldingen zijn, want je wilt altijd tegen de besten rijden, maar er is nog steeds een wereldtitel te pakken”, zei de 23-jarige Schulting, die onlangs voor de derde maal op rij Europees kampioene werd.

Boutin liet eerder al weten: ,,Het is een weloverwogen beslissing en ik ben ervan overtuigd dat dit de juiste keuze is. Het voelde afgelopen jaar alsof ik in een achtbaan zat met die coronapandemie. Ik vind dit een perfect moment om een stap terug te doen. Mijn doel is duidelijk. Ik wil top zijn op de Olympische Spelen in 2022.”

De Canadese veroverde zilver op de 1500 meter en brons op de 1000 meter van de WK shorttrack van 2019 in Sofia. Tevens belandde ze op de derde plek op het eindpodium. Vanwege de coronapandemie werden de afgelopen maand alle wedstrijden in Canada geschrapt.

Rentree Knegt

Ook bij de mannen zullen de drie landen absent zijn, waardoor dat toernooi tevens flink gedevalueerd is. Sjinkie Knegt zal sinds 2018 weer eens zijn opwachting maken op een WK, nadat hij in januari 2019 over heel zijn lijf brandwonden opliep bij het aansteken van een houtkachel.

Tijdens het EK in Polen in januari van dit jaar pakte Knegt brons op de 1500 meter om in het eindklassement als achtste te eindigen. Itzhak de Laat was in Gdansk goed voor brons op de 500 en 1000 meter, om ook in het eindklassement op de derde plek te eindigen.

Beiden slaagden er wel in om met de relayploeg goud te pakken.