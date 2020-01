KNSB neemt later deze week beslissing in ’zaak Nuis-Verweij’

Team Reggeborgh, de ploeg van Verweij en consorten, ging in Amsterdam in beroep tegen de beslissing van de KNSB om Kjeld Nuis een aanwijsplek te geven voor 1000 én 1500 meter op de WK afstanden in Salt Lake City (13-16 februari). Dat gaat voorlopig ten koste van de startbewijzen voor respectievelijk N’tab en Verweij, die bij de NK afstanden van eind december als derde eindigden op die afstanden en zich daarmee kwalificeerden.

Zeer uitzonderlijke gevallen

Het was toen echter ook al bekend dat de schaatsbond altijd nog een aanwijsplek achter de hand had voor ’zeer uitzonderlijke gevallen’. Daags na de NK besloot de selectiecommissie van de KNSB dat Nuis die aanwijsplek krijgt voor zowel de 1000 als 1500 meter. De wereldrecordhouder op beide afstanden meldde zich een week voor de NK afstanden af vanwege een zware griep en de naweeën daarvan.

Doordat Nuis de aanwijsplek kreeg, worden de nummers 3 op beide afstanden gepasseerd. Dat zijn dus Verweij en N’tab. Team Reggeborgh vindt het allemaal te makkelijk gaan. Een week voor de WK afstanden, het belangrijkste toernooi van het schaatsseizoen, zijn Verweij, N’tab en Nuis alle drie in het Canadese Calgary om deel te nemen aan een World Cup. Het voorstel van Team Reggeborgh luidt: de schaatser die daar dan de snelste tijd neerzet per afstand, mag naar Salt Lake City.

Clementie Ronald Mulder

Ronald Mulder, houder van het Nederlands record op de 500 meter, eindigde op de NK afstanden teleurstellend als elfde (35,38) door materiaalpech. Ook voor hem komt Reggeborgh in actie. „De verwachting is dat Ronald sowieso het podium had kunnen halen als zijn schaats het niet had begeven”, zei teammanger Henk Schra eerder al. „We hebben daarvoor bij de KNSB om clementie gevraagd, maar daar hebben ze niks mee gedaan.”

Schra: „We hadden echt niet verwacht dat ze Ronald voor de EK of WK zouden aanwijzen, maar bijvoorbeeld wel voor de komende World Cups. Ziek zijn of materiaalpech is allebei pech. Als je degene die ziek is dan een aanwijsplek geeft en degene met een kapotte schaats compleet negeert, vinden wij dat niet terecht.”

De geschillencommissie van de KNSB komt zo snel mogelijk met uitsluitsel.