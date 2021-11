Wie speelt tegen wie tijdens het WK darts?

Mighty Mike komt als geplaatste speler pas in de tweede ronde in actie. Dat zelfde geldt voor Dirk van Duijvenbode, Danny Noppert en Vincent van der Voort die ook een bye hebben voor de eerste ronde.

Van Barneveld

Raymond van Barneveld, die zich plaatste via de Pro Tour, wacht een zware klus. Als de Hagenaar de eerste ronde tegen Laurence Ilagan overleeft, gooit hij tegen Rob Cross. De Engelsman won het WK in 2018.

In totaal komen er tien Nederlanders in actie in Alexandra Palace. Via de Pro Tour hebben behalve Van Barneveld ook Ron Meulenkamp, Jermaine Wattimena, Martijn Kleermaker en Maik Kuivenhoven zich ook geplaatst voor het WK. Chris Landman is de tiende Nederlandse darter die acte de présence geeft in Alexandra Palace.

De loting van de Nederlanders

Michael van Gerwen - Chas Barstow of John Norman JNR

Raymond van Barneveld - Laurence Ilagan

Dirk van Duijvenbode- Jermaine Wattimena of Boris Koltsov

Vincent van der Voort - Adam Hunt of Boris Krcmar

Danny Noppert- Jason Heaver of Juan Francisco Rodriguez

Ron Meulenkamp - Lisa Ashton

Martijn Kleermaker - John Michael

Chris Landman - Scott Mitchell

Maik Kuivenhoven - Ky Smith.

Dit artikel wordt aangevuld met de volledige loting.