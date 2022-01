Oranje-handballers wacht prachtige toekomst na sterk EK: ’Nederland op wereldkaart gezet’

Premium Voetbal

Henk en Joey Veerman kunnen blijven carpoolen: ’Ik kan meerijden tot aan Utrecht’

Drie keer eerder was Henk Veerman in beeld bij FC Utrecht en twee keer ketste het op het laatste moment af, maar op zijn dertigste gaat de Volendammer alsnog aan de slag in De Galgenwaard. Daarmee gaat een dierbare wens van de spits in vervulling.