Antony: ’Bekerwinst is de kroon op mijn transfer naar Europa’

„Ik ben hier ontzettend blij mee. Deze prijs is de kroon op mijn transfer naar Europa”, vertelt de vleugelaanvaller na de bekerwinst. „Ik wil iedereen van de club, die mij goed heeft opgevangen en mij in staat heeft gesteld het beste van mezelf te geven op het veld, bedanken. Deze prijs gaan we even vieren, maar dan moeten we ons weer focussen op de volgende wedstrijd. Ons succes mag hier niet stoppen.”

„Ik probeer mij tijdens elke training en elke wedstrijd te verbeteren, zodat ik een belangrijke rol kan vervullen binnen het team. Ik heb hier in Nederland veel geleerd op tactisch gebied en hoe ik in verdedigend opzicht kan helpen. Dat is van fundamenteel belang geweest voor mijn groei. Er komen nog meer goede dingen aan”, aldus Antony.