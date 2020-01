Suzanne Schulting: ’Een blauwe plek meer of minder maakt dan niet uit, hè’

Suzanne Schulting Ⓒ Hollandse Hoogte

LEEUWARDEN - Suzanne Schulting deed het met een gulle lach, kort nadat ze voor de tweede keer Nederlands kampioen shorttrack was geworden. Tientallen kinderen stonden in de rij om een handtekening van de Friezin te bemachtigen, of met haar op de foto te gaan. Ja, ze was moe na de nationale titelstrijd en haar ongelukkige val in de 3000 meter Superfinale was ook niet echt lekker. Toch toonde ze zich in alles een geweldige ambassadrice voor haar sport.