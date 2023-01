LIVE Eredivisie: zes goals voor rust eerlijk verdeeld bij AZ - FC Utrecht

AZ - FC Utrecht

SC Heerenveen - Vitesse

NEC - Sparta Rotterdam

Uitslagen en programma zaterdag

PSV - Go Ahead Eagles 2-0

RKC Waalwijk - FC Emmen 2-0

20.00 uur: NEC - Sparta Rotterdam

Programma zondag

12.15 uur: FC Twente - Feyenoord

FC Volendam - FC Groningen 16.45 uur: Cambuur - Fortuna Sittard

PSV - Go Ahead Eagles

PSV heeft de sportieve crisis in ieder geval voor eventjes geparkeerd met een 2-0 thuiszege op Go Ahead Eagles. Het was pas de tweede Eredivisie-zege na de winterstop voor de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooy, die door de overwinning op drie punten is gekomen van koploper Feyenoord. Joey Veerman en Anwar El Ghazi zorgden voor de Eindhovense goals.

RKC Waalwijk - FC Emmen

Joseph Oosting, de trainer van RKC Waalwijk, is nog niet jarig als hij zondag terugkeert in Emmen. Met de Waalwijkse ploeg deed hij de voetballers uit zijn geboortestad flink pijn door met 2-0 te winnen en wat glans van de zege van de club uit Drenthe op PSV weg te nemen.