Statistieken Eredivisie: Averij Feyenoord, AZ en Twente; Ajax wint bij debuut Heitinga

FC Twente - Feyenoord

De wedstrijd tussen FC Twente en Feyenoord heeft geen winnaar opgeleverd. Beide ploegen hielden elkaar op een gelijkspel in de Grolsch Veste (1-1).

Excelsior - Ajax

Natuurlijk, het was tegen Excelsior, de club waar thuis met 7-1 van werd gewonnen. Maar Ajax toonde drie dagen na het ontslag van Alfred Schreuder op Woudenstein de eerste tekenen van herstel. Al ging er in Rotterdam in balbezit, maar vooral de omschakeling ook nog onthutsend veel fout. Maar de ’logischere’ opstelling die tussenpaus John Heitinga formeerde, hielp Ajax aan de eerste competitiezege sinds 22 oktober 2022: 1-4.

AZ - FC Utrecht

Na de meest spectaculaire wedstrijd dit seizoen in de Eredivisie eindigden AZ en FC Utrecht na een 3-3 tussenstand bij rust op 5-5. De doelpunten bij elkaar opgeteld zorgde voor de amusementswaarde in Alkmaar, een 10.

PSV - Go Ahead Eagles

PSV heeft de sportieve crisis in ieder geval voor eventjes geparkeerd met een 2-0 thuiszege op Go Ahead Eagles. Het was pas de tweede Eredivisie-zege na de winterstop voor de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooy, die door de overwinning op drie punten is gekomen van koploper Feyenoord. Joey Veerman en Anwar El Ghazi zorgden voor de Eindhovense goals.

SC Heerenveen - Vitesse

Vitesse lijkt langzaam maar zeker op te krabbelen in de Eredivisie. Na een gelijkspel midweeks tegen FC Twente won de ploeg van Phillip Cocu zaterdagavond op bezoek bij sc Heerenveen (1-3).

FC Volendam - FC Groningen

De wolken bij FC Groningen worden steeds donkerder. Na het 1-0 verlies eerder deze week in de degradatiekraker tegen Cambuur, ging de hekkensluiter in de Eredivisie nu ook onderuit bij die andere degradatiekandidaat FC Volendam: 3-2.

NEC - Sparta Rotterdam

Sparta is bij NEC voor de achtste wedstrijd op rij ongeslagen gebleven in de Eredivisie. De Rotterdammers van coach Maurice Steijn speelden in De Goffert in Nijmegen 1-1. Sparta komt door de zege op 33 punten en blijft zesde. NEC dat voor de elfde keer dit seizoen gelijkspeelde, staat negende en heeft 10 punten minder.

RKC Waalwijk - FC Emmen

Joseph Oosting, de trainer van RKC Waalwijk, is nog niet jarig als hij zondag terugkeert in Emmen. Met de Waalwijkse ploeg deed hij de voetballers uit zijn geboortestad flink pijn door met 2-0 te winnen en wat glans van de zege van de club uit Drenthe op PSV weg te nemen.

SC Cambuur - Fortuna Sittard

Cambuur Leeuwarden leefde een paar minuten in de waan dat het tegen Fortuna Sittard op een 2-0 voorsprong kon komen. De Friezen kregen een strafschop na een fout op Mitchel Paulissen. Maar op advies van de VAR besloot arbiter Jeroen Manschot nog maar eens naar de videobeelden te gaan kijken en ging de bal aan de andere kant op de stip. Burak Yilmaz, die door Doke Schmidt tegen de enkels was getikt, benutte de penalty en schoot de Limburgers naar 1-1. Fortuna zou met 1-2 winnen.

Uitslagen en programma zaterdag

PSV - Go Ahead Eagles 2-0

RKC Waalwijk - FC Emmen 2-0

NEC - Sparta Rotterdam 1-1

SC Heerenveen - Vitesse 1-3

AZ - FC Utrecht 5-5

Programma zondag