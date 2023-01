Statistieken Eredivisie: geen koppositie AZ na doelpuntenspektakel tegen FC Utrecht

AZ - FC Utrecht

Na de meest spectaculaire wedstrijd dit seizoen in de Eredivisie eindigden AZ en FC Utrecht na een 3-3 tussenstand bij rust op 5-5. De doelpunten bij elkaar opgeteld zorgde voor de amusementswaarde in Alkmaar, een 10.

PSV - Go Ahead Eagles

PSV heeft de sportieve crisis in ieder geval voor eventjes geparkeerd met een 2-0 thuiszege op Go Ahead Eagles. Het was pas de tweede Eredivisie-zege na de winterstop voor de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooy, die door de overwinning op drie punten is gekomen van koploper Feyenoord. Joey Veerman en Anwar El Ghazi zorgden voor de Eindhovense goals.

SC Heerenveen - Vitesse

Vitesse lijkt langzaam maar zeker op te krabbelen in de Eredivisie. Na een gelijkspel midweeks tegen FC Twente won de ploeg van Phillip Cocu zaterdagavond op bezoek bij sc Heerenveen (1-3).

NEC - Sparta Rotterdam

Sparta is bij NEC voor de achtste wedstrijd op rij ongeslagen gebleven in de Eredivisie. De Rotterdammers van coach Maurice Steijn speelden in De Goffert in Nijmegen 1-1. Sparta komt door de zege op 33 punten en blijft zesde. NEC dat voor de elfde keer dit seizoen gelijkspeelde, staat negende en heeft 10 punten minder.

RKC Waalwijk - FC Emmen

Joseph Oosting, de trainer van RKC Waalwijk, is nog niet jarig als hij zondag terugkeert in Emmen. Met de Waalwijkse ploeg deed hij de voetballers uit zijn geboortestad flink pijn door met 2-0 te winnen en wat glans van de zege van de club uit Drenthe op PSV weg te nemen.

Uitslagen en programma zaterdag

PSV - Go Ahead Eagles 2-0

RKC Waalwijk - FC Emmen 2-0

NEC - Sparta Rotterdam 1-1

SC Heerenveen - Vitesse 1-3

21.00 uur: AZ - FC Utrecht

Programma zondag