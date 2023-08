FC Utrecht-middenvelder Can Bozdogan: ’Nou dan wordt het tijd dat we weer eens winnen’

De laatste zege van FC Utrecht in het Philips Stadion in competitieverband dateert van 1980. In 1996 werd voor het laatst een puntje gepakt. „Nou dan wordt het tijd dat we weer eens winnen”, aldus middenvelder Can Bozdogan.

De Duitser van Turkse komaf maakte vorig seizoen als huurling grote indruk, waarna FC Utrecht besloot om de optie in zijn contract te lichten voor een transfersom van net onder 1 miljoen euro. „De tweede seizoenshelft was heel sterk. Ik ben heel tevreden over hoe het seizoen is verlopen. Ik wil me dit seizoen verder ontwikkelen. Wat er in de toekomst gaat gebeuren zien we wel. Ik richt me volledig op FC Utrecht.”

"Ik denk dat we een goed seizoen tegemoet gaan"

Met PSV treft FC Utrecht direct een tegenstander die in vorm is, beseft Bozdogan. „Ik heb PSV zien spelen tegen Feyenoord en Sturm Graz. Dat is een team dat offensief heel sterk is en veel voetbal in het team heeft, maar wij hebben ook een goed team. We hebben een goede voorbereiding afgewerkt. Er zijn een paar sterke spelers bijgekomen. Die zijn goed ingepast. En de trainer heeft de voorbereiding kunnen gebruiken om zijn visie verder in te slijpen. Ik denk dat we een goed seizoen tegemoet gaan. Ons doel wordt om bij de topvijf te komen en we willen voor Europees voetbal gaan. We hebben een team, dat goed genoeg is om daarvoor te strijden. Vorig seizoen hebben we veel onnodige punten laten liggen. Ik denk dat we het beter zullen gaan doen dit seizoen. Ook omdat het team beter op elkaar ingespeeld is.”

Tasos Douvikas

FC Utrecht heeft tegen PSV het grote voordeel dat het nog kan beschikken over spits Tasos Douvikas. De topschutter van vorig seizoen, samen met toenmalig PSV’er Xavi Simons, is nog niet verkocht. In de oefenwedstrijd tegen Espanyol vorige week was Douvikas op schot met twee doelpunten. „Tasos kan gelukkig nog goals maken voor ons”, aldus Bozdogan. „Zolang hij er nog is, zal hij het beste van zichzelf geven. Zo is hij. Ik heb een goede klik in het veld met Tasos. Ik kan de bal altijd bij hem kwijt en hij weet precies hoe hij moet lopen om de bal te krijgen.”