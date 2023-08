Late treffer in verlenging nekt veerkrachtige Leeuwinnen op WK

De individuele kwaliteit van de door muiterij verdeelde Iberische selectie gaf de doorslag tegen de hechte eenheid van de ploeg van Andries Jonker, die in de Nieuw-Zeelandse hoofdstad bij tijd en wijle tureluurs werd gespeeld. Met hun sprankelende spel toonde Spanje op niet mis te verstane wijze aan dat zij de grote favoriet zijn voor de wereldtitel.

Voor Jonker en de zijnen eindigde het WK in de kwartfinale, waarmee de doelstelling van de KNVB was bereikt. De 60-jarige Amsterdammer verrichtte sinds zijn aantreden tien maanden geleden goed werk en bracht het geloof en de teamgeest terug in het elftal. Jonker poetste weliswaar het onder zijn voorganger Marc Parsons geschonden blazoen enigszins op, maar desondanks heeft Oranje ten opzichte van de finaleplek van het vorige toernooi alleen maar terrein prijsgegeven.

54 dagen

Zaterdag én zondag, zo lang duurt de reis van 18.500 kilometer, gaan de speelsters van het Nederlands elftal en hun begeleiders weer op huis aan, na een reis die inmiddels al 54 dagen duurt. Op 19 juni kwamen de Leeuwinnen voor de eerste keer bij elkaar op de KNVB Campus in Zeist, verbleven ook nog ruim een week in Horst aan de Maas om op 7 juli het vliegtuig te pakken naar Sydney.

Daar overbrugden zij het tijdverschil, om vier dagen voor de openingswedstrijd tegen Portugal door te vliegen naar Tauranga, het veelbesproken basiskamp in Nieuw-Zeeland waar de ploeg op een gemankeerd cricketveld moesten trainen. Het Nederlands elftal trekt zaterdag van Wellington naar Auckland, waar de ploeg ‘in groepjes’ terug naar huis reist.

Damaris

Jonker had voor de wedstrijd geen tactisch hoogstandje uit zijn hoge hoed getoverd. Voor de bondscoach was het geen hogere wiskunde wie de geschorst Daniëlle van de Donk moest vervangen. Damaris Egurrola, ploeggenoot van Van de Donk bij Olympique Lyonnais, was de meest logische optie.

Het had een kleine mutatie op het middenveld van Oranje tot gevolg: Jackie Groenen, de eerste vier duels de meest defensie middenvelder, nam nu de aanvallendere rol van Van de Donk voor zich op, Egurrola de meest controlerende.

Tiki Taka

Spanje, zonder sterspeler Alexia Putellas, liet Oranje in de openingsfase gewoon rondspelen en loerde als een hongerige tijger op foutjes van de opponent. Het was uitgerekend ‘Damaris’ die de bal door haar trage balbehandeling verspeelde en de eerste gevreesde Spaanse tiki taka-aanval inleidde. Esther Gonzalez schoot voorlangs.

La Roja was het eerste kwartier de betere ploeg, maar in de zestiende minuut was het in het blauw spelende voor de eerste keer dreigend. Stefanie van der Gragt werd bij een aanvallende hoekschop volgens eigen zeggen naar de grond getrokken, maar zowel topscheidsrechter Stephanie Frappart als de VAR dachten daar anders over.

Paal en paal

Daar bleef het wat betreft de aanvalsdrang van de ploeg van Jonker voorlopig even bij. Nederland kroop voor 32.021 toeschouwers door het oog van de naald toen Alba Redondo binnen een paar seconden met een kopbal en een schot tweemaal de linkerpaal trof. De kopbal werd overigens knap door Daphne van Domselaar naar de paal geduwd. Dat Redondo ongehinderd kon koppen had ze te danken aan de offensieve wingback Esmee Brugts, die als een pupil aan de buitenkant stond te dekken.

Jackie Groenen met Aitana Bonmati achter haar. Ⓒ Getty Images

De eerste keer dat Oranje voetballend tot een kans kwam, was uit een flitsende aanval waarbij Lineth Beerensteyn de diepte zocht, Esmee Brugts voortrok en Lieke Martens centimeters tekortkwam om binnen te knikken. Eerder hadden Redondo en Mariona Caldentey ook nog het doel van Van Domselaar bestookt. Oihane Hernandez ontsnapte aan een rode kaart na een vieze aanslag op de rechtervoet van Groenen.

Nul schoten op doel

In de 37e minuut bleek de VAR even de beste vriend van de Leeuwinnen, nadat Gonzalez van dichtbij het net had laten bollen. De Spaanse spits had even daarvoor centimeters buitenspel gestaan. De Nederlandse linies bleven maar uit elkaar gespeeld worden en de rode brigade bleef furieus aanvallen, maar Van Domselaar had goed het oog in een nieuwe doelpoging van Gonzalez in de korte hoek.

Na elf Spaanse doelpogingen en nul van Oranje gingen de teams rusten. Daarmee was het hele verhaal van de eerste helft verteld. Alleen Groenen, Van der Gragt en Van Domselaar haalden hun niveau in het uiterste zuiden van het Noordereiland, waar een uur voor de wedstrijd een lichte aardbeving plaatsvond.

Hoofdrol VAR

Op het uur leek Oranje een uitgelezen kans te krijgen op de 1-0, toen Frappart de bal op de stip legde nadat invalster Lynn Wilms de snelle Beerensteyn wegstuurde, die in het strafschopgebied tegen de grond werd gewerkt door Irene Paredes, maar de VAR was coulant voor de Spaanse stopper en draaide de beslissing terug. Wilms was de vervanger voor Jill Roord.

De VAR toonde vervolgens geen genade bij een handsbal van Van der Gragt, die haar hand niet bijster slim uitstak bij een voorzet van de 19-jarige invaller Salma Paralluelo. Caldentey, speelster van FC Barcelona die nog niet zo heel lang geleden weigerde om onder leiding van de huidige bondscoach Jorge Vilda te spelen, voltrok het vonnis: 0-1.

Pinchhitter Van der Gragt

Jonker deed wat omzettingen en zette Van der Gragt in de spits. Dat wierp zijn vruchten af, want de ’nieuwe’ aanvalster van Oranje annuleerde aan het begin van de blessuretijd haar eigen blunder. Als een echte spits werd ze weggestoken en met rechts schoot ze de bal heerlijk in de verre hoek. Zodoende kwam er een verlengstuk van twee keer vijftien minuten aan de wedstrijd, waar Nederland zich steeds beter in wist te knokken. Getuige ook de kans aan het begin van de verlenging voor Martens.

Maar Spanje kon Alexia Putellas inbrengen. De tweevoudig Gouden Bal-winnares is vanwege langdurig blessureleed niet in topvorm begonnen aan dit toernooi en heeft een rol als reserve toebedeeld gekregen. Toch zorgde haar invalbeurt ervoor dat Spanje de grip op de wedstrijd terugkreeg. Toch had Nederland ook aan het begin van de tweede helft van de verlenging een grote kans met Beerensteyn, die na een goede passeeractie voorlangs schoof. De spits kreeg even later een nog grotere kans uit een inworp, maar schoot over. Die missers bleken Oranje fataal te worden, want amper een halve minuut na de tweede grote kans voor Beerensteyn was het raak aan de andere kant.

Paralluelo werd op het juiste moment weggestuurd en de invalster vond met een bekeken schot de binnenkant van de verre paal, waardoor Van Domselaar kansloos was. Van der Gragt was door Jonker al naar de kant gehaald, dus dat wapen kon Nederland niet inzetten in jacht op een nieuwe gelijkmaker. De kansen die Oranje voor de 2-1 van Spanje kreeg, kwamen niet meer en dus eindigt het toernooi voor de ploeg in de kwartfinale.