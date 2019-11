AZ-directeur beent teleurgesteld stadion uit

Robert Eenhoorn en Max Huiberts Ⓒ Hollandse Hoogte

DEN HAAG - De opluchting droop na afloop van het gezicht af van Robert Eenhoorn. „Wat een comeback”, zei de algemeen directeur in de coulissen van het Cars Jeans Stadion. „Het was met meer geluk dan wijsheid, maar we zijn door”, vervolgde hij zijn relaas, om er aan toe te voegen dat hij het in de slotfase op de tribune ’voor gezien had gehouden’.