Verstappen en Vettel langs de meetlat: 'Natuurlijke gevoel van Max nog nooit gezien'

Drie Red Bull-hotshots over hun wereldkampioenen

MONZA - In Zandvoort evenaarde Max Verstappen het record van Sebastian Vettel in diens laatste kampioensjaar bij Red Bull Racing, door voor de negende keer op rij een Grand Prix te winnen. Dit weekeinde in Monza gaat de huidige WK-leider voor nummer tien. Drie Red Bull-hotshots die met beide coureurs hebben samengewerkt, leggen de twee op verzoek langs de meetlat.