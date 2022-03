Max Verstappen en Charles Leclerc genieten van supergevecht: ’Hard racen, maar fair’

„Het was zwaar, maar echt een mooi gevecht”, aldus winnaar Verstappen. „Aan het einde hadden we iets meer snelheid. Het was niet makkelijk om hem te passeren, want hij deed het slim in de laatste bocht en had daarna telkens DRS. Het is fijn om zo mijn eerste punten te pakken van het seizoen.”

Ook Leclerc, die een week eerder won in Bahrein, had genoten. „Het is hard racen, maar fair”, aldus de Ferrari-coureur. „Elke race zou zo moeten zijn. Wij verloren wat tijd op de rechte stukken, maar waren sneller in de bochten omdat we met meer neerwaartse druk reden. Dit is een stratencircuit en ik heb gepusht zoals ik zelden heb gedaan, tot de limiet. We nemen risico’s, maar hebben ook respect voor elkaar.”