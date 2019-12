EK-titels Kamminga en Toussaint, zilver voor estafetteploeg

Daarmee verbeterde hij opnieuw het Nederlands record, dat hij donderdag in de series op 2.02,41 had gezet.

Erik Persson uit Zweden eindigde in 2.02,80 als tweede, voor de Duitser Marco Koch: 2.02,87.

Voor Kamminga, die pas in het laatste deel van de race naar de voorste posities opschoof, is het zijn tweede medaille bij de EK kortebaan. Een dag eerder behaalde de Katwijker brons op de 50 meter school.

De pupil van coach Mark Faber verkeert al weken in topvorm. Kamminga zwom bij de wereldbekers in het 50 meterbad de ene na de andere recordtijd. Op de 50 meter schoolslag, op papier zijn minste afstand, verbeterde Kamminga tot drie keer toe het Nederlands record dat met 26,32 op naam stond van Ties Elzerman. In de finale in Glasgow kwam hij woensdag tot 25,84.

Op de 200 meter schoolslag had Kamminga sinds 14 december 2017 met 2.02,46 het Nederlandse record ook al op zijn naam. In Glasgow verbeterde hij die tijd dus twee keer.

Kira Toussaint Ⓒ Hollandse Hoogte

Toussaint

Kira Toussaint heeft bij de Europese kampioenschappen kortebaan in Glasgow de 100 meter rugslag gewonnen. De Nederlandse zwemster klokte in de finale in Glasgow 55,71 seconden. Dat was aanzienlijk langzamer dan een dag eerder in de halve finales, toen ze met 55,17 het nationale record aanscherpte.

Achter Toussaint eindigde de Russische Maria Kameneva in 56,10 als tweede. Het brons ging naar de Britse Georgia Davies (56,73).

Nederland staat nu op drie medailles bij de EK kortebaan. Arno Kamminga behaalde eerder donderdag goud op de 200 meter schoolslag en woensdag verzekerde hij zich van brons op de 50 meter schoolslag.

Toussaint scherpte de voorbije weken het Nederlandse record op de 100 meter rugslag enkele keren aan. In oktober kwam de 25-jarige zwemster in Amsterdam tot 55,74. Een kleine twee weken terug klokte Toussaint bij de International Swimming League in Londen 55,58. In Glasgow stelde ze de tijd nog verder naar beneden bij.

In de Schotse stad doet Toussaint individueel ook mee aan de 50 meter rugslag en 50 meter vrije slag.

Zilver voor gemengde estafetteploeg

De Nederlandse gemengde estafetteploeg is bij de Europese kampioenschappen zwemmen op de kortebaan als tweede geëindigd op de 4x50 meter wisselslag. Kira Toussaint, Arno Kamminga, Joeri Verlinden en Femke Heemskerk zetten in Glasgow een tijd neer van 1.37,12. Het goud ging, in een wereldrecord (1.36,22), naar het Russische team. Brons was er voor Denemarken in 1.38,02.

Nederland had zich ook als tweede voor de finale geplaatst. In de ochtend kwam de Oranje-formatie, met Jesse Puts in plaats van Joeri Verlinden, tot 1.38,69. Ook toen was Rusland (1.38,65) het rapst.

Na twee dagen heeft Nederland nu vier medailles behaald bij de EK kortebaan.

Heemskerk

Femke Heemskerk heeft bij de Europese kampioenschappen kortebaan in Glasgow de finale bereikt op de 100 meter vrije slag. De Nederlandse zwemster eindigde in haar halve finale als tweede achter de Britse Freya Anderson, die aantikte na 51,95 seconden. Ook de Deense Pernille Blume, die de eerste halve finale won, was met 52,18 nog net iets sneller dan Heemskerk die uitkwam op 52,22.

Heemskerk was een kleine zes tienden sneller dan in de ochtendsessie toen ze in de series eveneens de derde tijd liet noteren. De finale op het koningsnummer wordt vrijdag gezwommen.

Knipping

Arjan Knipping is er bij de Europese kampioenschappen zwemmen op de kortebaan niet in geslaagd een medaille te winnen op de 400 meter wisselslag. De 25-jarige Nederlander had voor zijn race 4.06,62 nodig. Daarmee werd hij vijfde. Knipping had eerder op donderdag in de series zijn persoonlijke record nog aangescherpt tot 4.05,76.

Het goud in Glasgow ging naar de Brit Max Litchfield, met een tijd van 4.01,36. De Russen Ilia Borodin en Daniil Pasinkov werden tweede en derde, in respectievelijk 4.03,65 en 4.04,98.

Van Roon

Valerie van Roon is er donderdag bij de EK zwemmen op de kortebaan in Glasgow niet in geslaagd de finale te bereiken op de 100 meter wisselslag. De Nederlandse zwemster kwam tot een tijd van 1.00,27, de zesde in haar halve finale en de elfde over het hele veld.

Van de acht zwemsters die zich voor de finale plaatsten was de Hongaarse wereldrecordhoudster Katinka Hosszu de snelste in 58,35. Van Roon bleef ruim een halve seconde verwijderd van de achtste plek.