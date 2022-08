Antony slaat dag na miljoenenbod training bij Ajax over

Ajax wil het nieuws bevestigen noch ontkennen. De reden van de absentie – of het om een blessure gaat of dat die heeft te maken met een eventuele naderende transfer – is dan ook niet bekend.

Kaplan

Ajax heeft zich versterkt met Ahmetcan Kaplan. De 19-jarige Turkse verdediger komt over van Trabzonspor en ondertekent bij de Amsterdammers een contract voor vijf seizoenen. Kaplan is bij Ajax de vervanger van Perr Schuurs, die donderdag zijn transfer naar de Italiaanse club Torino afrondde.

Kaplan werd geboren in Trabzon en doorliep de jeugdopleiding van Trabzonspor, dat vorig seizoen voor het eerst in lange tijd de Turkse landstitel won. Jeugdinternational Kaplan speelde mee in dertien competitiewedstrijden.