Video: Hartstochtelijke zoen Messi gaat wereld over

De stervoetballer van FC Barcelona en zijn geliefde hebben de kus speciaal opgenomen voor de Puerto Ricaanse rapper Residente, die in zijn nieuwe muziekclip Antes Que el Mundo Se Acabe tal van zoenende stellen een plekje heeft gegeven.

Het lied van Residente is bedoeld als een soort corona-soundtrack. „Laten we zoenen, voordat de wereld vergaat”, is (vrij vertaald) de essentie van het nummer. Aan het begin van de clip is nog een extra boodschap te zien. „Laten we een frisse start maken, in plaats van terug te gaan naar ons normale leven.”

Ook andere beroemdheden zoals Ben Affleck, Ricky Martin en voetballer Paulo Dybala van Juventus namen een kus op voor het nummer. Opvallend is daarbij dat Dybala wekenlang besmet is geweest met het coronavirus.

Bekijk hieronder de volledige clip: