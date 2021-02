Olympique Marseille dreigt met juridische stappen tegen Andre Villas-Boas na bizarre persconferentie

Villas-Boas kondigde maandag aan dat hij als het aan hem ligt, per direct vertrekt bij de Franse club. Dat deed hij niet op een heel groot opgezette persbijeenkomst, maar tijdens een normaal vragenrondje liet hij dat besluit vallen. Dit voordat het bestuur er over had geoordeeld.

In aanloop naar de wedstrijd tegen RC Lens van woensdag werd hem gevraagd wat hij vond van de versterking Olivier Ntcham. De Portugees bleek tot ieders verrassing niet van plan om een diplomatiek antwoord te geven. Hij uitte zijn onvrede over de komst van de 24-jarige middenvelder.

„Ik heb mijn ontslag ingediend met de mededeling dat ik het niet eens ben met het sportieve beleid”, zo stelde Villas-Boas. „Dit is een speler waar ik ’nee’ tegen gezegd heb, hij stond niet op mijn verlanglijstje. Ik ben ook helemaal niet betrokken geweest bij zijn komst, ik las het vanmorgen in de krant. Als professional kan ik dat niet accepteren.”

Villas-Boas, wiens contract doorloopt tot de zomer, benadrukte dat het bestuur zijn vertrek nog moet accepteren. „Als zij zeggen ’nee’, dan ga ik gewoon door.” De trainer zegt ook niet op een ontslagpremie uit te zijn. „Het gaat mij ook niet om geld en het heeft ook niet te maken met de incidenten van afgelopen weekend. Ik wil niets van de club, ik wil gewoon vertrekken.”

Een paar uur later werd het vertrek van Villas-Boas bekrachtigd via de officiële kanalen van de nummer negen van de Ligue 1. Daaruit blijkt dat er al langer spanning is tussen de coach en de club. „Wij kondigen hierbij het ontslag van Andre Villas-Boas bij wijze van voorzorgsmaatregel aan”, zo begint het statement. „Dit is onvermijdelijk geworden gezien de recente herhaling van acties en houdingen tegenover Olympique Marseille en haar werknemers.”

„De opmerkingen die vandaag tijdens een persconferentie zijn gemaakt, met name over technisch directeur Pablo Longoria, zijn onaanvaardbaar”, zo gaat de verklaring verder. „Eventuele verdere sancties zullen we tegen Andre Villas-Boas ondernemen via een tuchtprocedure.”