Tom Dumoulin met één been terug in wielerwereld: ’Graag steentje bijdragen’

„Ik vind het ontzettend mooi wat Limburg Cycling doet voor de wielersport in Limburg in het algemeen en het jeugdwielrennen in het bijzonder. Met mijn ambassadeurschap wil ik daar graag een steentje aan bijdragen”, aldus de 32-jarige oud-wielerprof.

Dumoulin is bekend met Limburg Cycling. Beide partijen werkten enkele jaren samen rond de Tour de Dumoulin. De organisatie trok begin dit jaar de stekker uit de tourtocht. Het was Dumoulins laatste link met de wielersport.

De enige Nederlandse Giro d’Italia-winnaar ooit kampte tijdens de laatste periode van zijn loopbaan met meerdere fysieke en mentale tegenslagen, waarop hij vorig jaar augustus besloot om per direct te stoppen. In het najaar van 2022 trok hij als wielertoerist met oud-ploeggenoten Bram Tankink en Tom Leezer per mountainbike door Nepal.

Dumoulin is een van de meest succesvolle Nederlandse wielrenners aller tijden. Hij won in zowel 2014 als 2018 een zilveren medaille op de olympische tijdrit en schreef in 2017 de Giro op zijn naam, evenals het WK tijdrijden. Een jaar later sloot hij de Ronde van Italië als tweede af, om een paar maanden later ook in de Tour de France als tweede te finishen. In totaal won hij negen etappes in de drie grote rondes. Vier keer schoot hij raak in de Giro, drie keer in de Tour en twee keer in de Vuelta a España.