Sporting schakelt Arsenal uit na wondergoal en penalty’s

De Zwitser Granit Xhaka had Arsenal, de koploper in de Engelse Premier League, al in de 19e minuut op voorsprong gezet. Maar na ruim een uur maakte Pedro Gonçalves schitterend gelijk voor Sporting, waar de Nederlander Jeremiah St. Juste in de basis stond.

In de verlenging werd er niet gescoord waarna strafschoppen de beslissing moesten brengen. St. Juste benutte de eerste voor Sporting. Namens Arsenal was de Braziliaan Gabriel Martinelli de enige speler die miste. Daarna schoot Nuno Santos de vijfde penalty voor de Portugezen raak, waarna de wedstrijd was beslist.