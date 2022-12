Qatar heeft de smaak te pakken: land wil ook Zomerspelen 2036 organiseren

Het is nog niet bekend wanneer het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de toewijzing van het sportevenement in 2036 bekendmaakt. Als de Spelen naar Doha zouden gaan, zou dat de eerste keer zijn dat ze in een moslimland worden gehouden.

Qatar kwam niet op de shortlist voor de Spelen van 2016 en 2020, mede vanwege bezorgdheid over de zeer hoge zomerse temperaturen in de woestijnstaat. Verwacht wordt dat Qatar de Olympische Spelen later in het jaar wil houden, net als bij het WK voetbal nu. De Golfstaat heeft geavanceerde airconditioningsystemen in de stadions geïnstalleerd om de hitte bij het voetbal te temperen.

Doha organiseerde het wereldkampioenschap atletiek in 2019 in het Khalifa International Stadium, van eind september tot begin oktober. Het IOC heeft het proces voor de toewijzing van de Spelen sindsdien herzien en is overgestapt van een traditioneel biedingsproces naar de selectie van een voorkeurskandidaat uit geïnteresseerde steden.