Go Ahead - RKC roept nog steeds emoties op

Go Ahead heeft nog geen revanche genomen voor de pijnlijke nederlaag. Vorig seizoen won RKC door doelpunten van Finn Stokkers (inmiddels Go Ahead) en Michiel Kramer met 0-2 in De Adelaarshorst. Bij de club uit Deventer staat niemand meer op het veld die er in dat beladen promotieduel bij was. Julian Lelieveld droeg die bewuste avond het shirt van Go Ahead, maar is inmiddels de vaste rechtsback van RKC Waalwijk. Dat heeft met doelman Etienne Vaessen en Jurien Gaari nog twee spelers onder contract die erbij waren, terwijl met Hans Mulder een van de doelpuntenmakers op de bank zit.

Beide ploegen voldoen dit seizoen aan de verwachtingen. Go Ahead zal zich wel moeten herstellen van de 4-1 nederlaag bij Cambuur Leeuwarden, een van de grootste teleurstellingen dit seizoen. Dat moet zonder Evert Linthorst en Bas Kuipers gebeuren. Die zijn allebei geblesseerd. Het meespelen van Willum Willumsson, die in Leeuwarden ontbrak, is nog onzeker. Go Ahead heeft wel Bobby Adekanye weer terug van een schorsing.

RKC slaagde er in het thuisduel tegen PSV opnieuw niet in om minimaal een punt te pakken. De Waalwijkers zijn aan een sterk seizoen bezig, maar haalden geen punt tegen clubs uit de top vier. Trainer Joseph Oosting beschikt over een fitte selectie, behoudens Sebbe Augustijns. Maar die hoort niet tot de basisspelers.

Beide ploegen speelden op 1 februari in het Mandemakers-stadion tegen elkaar. Dat duel wonnen de Waalwijkers met 3-1.