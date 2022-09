Max Verstappen geniet van speciaal moment: ‘Dit verwacht je niet’

,,Dit soort dingen verwacht je niet als je gaat rijden op je vierde. Daar denk je niet over na”, reageerde Verstappen tijdens de persconferentie, nadat hij per politie-escorte naar het circuitpark aan de Noord-Hollandse kust was gebracht.

Verstappen kreeg het lintje opgespeld ten overstaan van zijn familie. ,,Iedereen was erbij. Het was een heel speciaal moment”, genoot de WK-leider na, terwijl hij een slokje uit een meegebracht blikje van de teamsponsor nam.

,,Het is leuk om zoiets in dit stadium van je carrière al te krijgen. Daar ben ik heel trots op. Of het boost voor dit weekeinde voor eigen publiek is? Ik keek sowieso al erg uit naar deze race en ik hoop logischerwijs op een mooi resultaat”, aldus de 24-jarige coureur, die vorig jaar pole én de zege pakte op Zandvoort.

Max Verstappen en minister Conny Helder. Ⓒ Verstappen.com

Druk weg

,,Ik kijk erg uit naar het weerzien met de Nederlandse fans”, ging Verstappen verder. „Ik zal er niet sneller van gaan rijden, maar het is mooi om de mensen te zien feestvieren. Wanneer ik de baan opga, hoor ik ze juichen. Ik ga er zoveel mogelijk van proberen te genieten.”

In een exclusief interview met De Telegraaf vertelde Verstappen al dat zijn zege van vorig jaar gevoelsmatig in zijn voordeel werkt. „Die overwinning was prachtig en het neemt ook wat druk weg van het ’moeten winnen’ van de thuiswedstrijd. Dat is nu dus al gebeurd. De mensen verwachten natuurlijk meer van mij, maar ik kan niets meer doen dan normaal het geval is. Ik benader elke Grand Prix hetzelfde. Als ik een mindere auto zou hebben, komt het publiek met lagere verwachtingen naar het circuit. En wij zelf ook. Nu hebben we opnieuw een auto die meedoet om de overwinningen, dus dan wordt ook verwacht dat ik win. Voor mij maakt het niet veel uit. Of ik nu een goede auto heb of niet, ik doe altijd mijn best.”