Sterk PSV klopt Feyenoord en verovert Johan Cruijff Schaal

Er was vooraf veel verwacht van de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal met twee coaches die hun ploegen vol op de aanval laten spelen. En het werd ook een aantrekkelijk schouwspel in De Kuip met veel aanvallen over en weer.

Feyenoord werd vooraf gezien als de grote favoriet voor de seizoensouverture, omdat de landskampioen de zaakjes het best voor elkaar leek te hebben op de transfermarkt en trainer Arne Slot kon voortborduren op het succes van vorig seizoen.

Stempel

Al snel werd duidelijk dat Bosz in een maand tijd nadrukkelijk zijn stempel heeft gedrukt op PSV. De Brabantse ploeg speelde gedurfd en verzorgd voetbal en drukte Feyenoord in grote delen van de wedstrijd achteruit, een ongewoon beeld in De Kuip.

Bij het maken van zijn opstelling had Bosz het aangedurfd om de 18-jarige Isaac Babadi een basisplaats te geven. Daarmee maakte de Nijmegenaar met roots in Sierra Leone zijn officiële debuut in de hoofdmacht. Op de rechtsbackpositie had Bosz de voorkeur gegeven aan Jordan Teze boven Shurandy Sambo vanwege diens snelheid.

Noa Lang kapt zich knap vrij, maar schiet vervolgens huizenhoog over. Ⓒ Pro Shots

PSV begon gedurfd, maar de eerste grote kans van de wedstrijd was voor Feyenoord via Igor Paixao. Achterin bij PSV lag het even helemaal open, maar de Braziliaan kreeg oog in oog met doelman Walter Benitez de bal niet voorbij de Argentijn.

Dreigende man

Bij PSV was recordaankoop Lang de meest dreigende man. De aanvaller, wiens prijskaartje door bonussen kan oplopen richting 15 miljoen euro, stelde eenmaal doelman Justin Bijlow op de proef en joeg op slag van rust de bal in kansrijke positie wild over.

Waar Lang in de basis stond, daar begon de andere aankoop van PSV, de Amerikaanse international Ricardo Pepi, op de bank. PSV wil zich deze maand nog op drie posities versterken, gaf technisch directeur Earnest Stewart voor de wedstrijd aan. Charles De Ketelaere en Davinson Sanchez zijn daarvoor geen kandidaten meer, omdat hun komst onhaalbaar is gebleken. Maar met Zeno Debast (Anderlecht) is PSV in onderhandeling, terwijl Stewart bevestigde dat Aster Vranckx in beeld is om het middenveld te versterken. Om het gat dat is ontstaan door het vertrek van Xavi Simons in te vullen is de Duits-Amerikaanse middenvelder Malik Tillman in beeld, die gehuurd kan worden van Bayern München.

Calvin Stengs snelt langs Jordan Teze. Ⓒ ANP/HH

Bij Feyenoord waren er basisplaatsen voor de nieuwelingen Calvin Stengs en Ramiz Zerrouki. Het gemis van de aan Benfica verkochte Orkun Kökcü deed zich voelen. De opbouw van achteruit was minder verzorgd en Feyenoord wist de tegenstander moeizamer onder druk te krijgen.

Afgekeurde goals

Dat lukte PSV beter, maar bij de ploeg van Bosz ontbrak het dan weer vaak aan een goede voortzetting. De eerste kans na rust was voor PSV via de goed opgestoomde Jordan Teze. Daarna werden in een kort tijdsbestek goals van Paixao en Babadi afgekeurd vanwege buitenspel.

Het spelbeeld kwam in de loop van de tweede helft meer in evenwicht, maar de betere kansen om de score te openen waren voor PSV met dreigende schoten van Johan Bakayoko en Teze. Na een snelle aanval met een prachtige pass van de sterk spelende Olivier Boscagli en assist van invaller Ismael Saibari was het Lang die de wedstrijd in het voordeel van PSV besliste. Daarmee bezorgde hij Bosz zijn eerste hoofdprijs sinds het kampioenschap van de Eerste Divisie in 2005.

Na afloop van het duel kreeg aanvoerder De Jong de Johan Cruijff Schaal uit handen van bondscoach Ronald Koeman. Het was voor de captain al de zesde keer dat hij de trofee in ontvangst nam.