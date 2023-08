Matej Mohoric beste in secondenspel Ronde van Polen, Tim Merlier klopt Arvid de Kleijn in slotrit

Voorafgaand aan de etappe stonden Mohoric en Almeida in dezelfde tijd, alleen het aantal honderdsten van de Sloveen donderdag in de tijdrit was iets lager, waardoor hij in het geel vertrok. UAE Team Emirates was er alles aan geleden om Almeida bij de tussensprints tegen Mohoric te laten sprinten, in de hoop dat hij dankzij bonificaties de leiding kon overnemen. Zodoende reed er geen vroege vlucht weg richting de sprint in Wilamowice na zo’n 65 kilometer. Mohoric toonde daar iets rapper te zijn dan de Portugees en liep zodoende een seconde uit.

Daarna was er wel wat ruimte voor een vlucht van drie om weg te rijden, maar de sprintersploegen controleerden eenvoudig. Tot die ploegen behoorde Jumbo-Visma niet. Olav Kooij - dinsdag nog winnaar van een etappe - stapte al uit de ronde met het oog op het WK van aanstaande zondag.

In de straten van Krakow ging Fernando Gaviria de sprint als eerste aan. Er waren nog twee coureurs die hem voorbijkwamen. Merlier en Arvid de Kleijn. De Nederlander werd nipt geklopt door de Belg van Soudal Quick-Step, dat liefst drie van de zeven etappes won deze ronde.