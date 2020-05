Vitesse-directeur Pascal van Wijk: ’Zwartste scenario zien te voorkomen’

Vitesse-directeur Pascal van Wijk.

AMSTERDAM - De coronacrisis trekt een zware wissel op de directies in het betaald voetbal. De directeuren krijgen een ongelofelijk ingewikkelde situatie voor hun kiezen en vechten uit alle macht om hun clubs overeind te houden. Algemeen directeur Pascal van Wijk van Vitesse gaat in gesprek met Telesport in op de diverse scenario’s waarmee hij werkt, waaronder een zwartste scenario, waaraan hij bijna niet durft te denken. Maar ook op de creativiteit die de coronacrisis aanwakkert in zijn organisatie.