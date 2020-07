Wonderkind Mason Greenwood doet het weer voor Manchester United

Mason Greenwood blijft scoren. Ⓒ AFP

Manchester United houdt uitzicht op een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League. De ploeg van Ole Gunnar Solskjaer zegevierde donderdag eenvoudig op bezoek bij Aston Villa: 0-3. Met nog vier duels te gaan is de achterstand van United op nummer Leicester een punt, Chelsea heeft twee punten meer dan The Reds.