Brons wheeler Nikita en Boer; TeamNL eindigt Paralympics met 59 medailles

Den Boer kwam uit op de marathon in de klasse T54. Het goud was daar voor de Australische Madison de Rosario in 1.38.11. De Zwitserse Manuela Schär werd tweede in 1.38.12. Den Boer finishte 4 seconden later en verbeterde daarmee ook het Nederlandse record.

Den Boer (30) werd geboren met een open rug en mist een paar wervelbogen. Op haar dertiende belandde de Haarlemse in een rolstoel. Vorig jaar won ze als eerste Nederlandse de marathon van Londen.

Medailleoogst

Dankzij Den Boer komt Nederland op de Paralympics uit op 59 medailles, waarvan 25 gouden, zeventien zilveren en evenveel bronzen. Daarmee staat TeamNL op de vijfde plek op de medaillespiegel.

Het gat met de koploper China is overigens wel enorm. Het Aziatische land mocht liefst 207 medailles ophalen. 96 keer werd het Chinese volkslied ingezet, zestig keer was er zilver en 51 maal brons.