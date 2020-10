Tyson Fury is klaar met Deontay Wilder: ’Genoeg is genoeg’

„Ik keek er heel erg naar uit om Wilder weer aan te pakken. Het had voor mij een snel een gemakkelijk gevecht geweest, maar hij en zijn team bleven maar moeilijk doen wat betreft een datum”, aldus Fury tegenover The Athletic.

„Ze willen gewoon niet meer tegen mij vechten. Ze weten precies hoe dat zou eindigen. De hele wereld weet dat. Het zou eindigen met Wilder op zijn rug. Alweer.”

Volgens Fury, vernoemd naar Mike Tyson, was er een akkoord bereikt voor 19 december. „Maar toen ze het gevecht naar volgend jaar wilden verschuiven, was ik er klaar mee. Genoeg is genoeg. Ik ga verder.”

Vermoedelijk verdedigt Fury nu voor Kerstmis zijn titel tegen een lager geklasseerde tegenstander, als opwarmertje voor een mogelijk knalpartij met Anthony Joshua, de zwaargewichtkampioen van de WBA, IBF en WBO. De 30-jarige Brit vecht op 12 december eerst tegen Kubrat Pulev.

Fury en Wilder stonden twee keer eerder tegenover elkaar. De eerste clash eindigde in een gelijkspel, waarna Wilder (34) zijn titel mocht behouden.

In de tweede partij was de 32-jarige Fury oppermachtig en trakteerde hij zijn opponent op een technische knock-out. The Gypsy King mag zich daardoor de wereldkampioen van de WBC noemen.