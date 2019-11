PEC wint degradatiekraker tegen Fortuna

Mustafa Saymak bracht PEC al snel aan de leiding en Iliass Bel Hassani verdubbelde de voorsprong halverwege de tweede helft. Pas in de 89e minuut kwam Fortuna via Vitalie Damascan terug tot 2-1, maar de zege van PEC kwam in de levendige slotfase niet meer in gevaar. In blessuretijd maakte invaller Lennart Thy er 3-1 van.

Beide clubs eindigden het duel met tien man. Bij Fortuna werd Amadou Ciss vlak voor rust met rood weggestuurd wegens een natrappende beweging, na een uur mocht Reza Ghoochannejhad inrukken wegens een grove overtreding. De rode kaarten werden pas gegeven na het raadplegen van de VAR.

De wedstrijd werd kort voor het doelpunt van Saymak voor een paar minuten stilgelegd, omdat er vuurwerk op het veld terecht was gekomen. Beide ploegen werden daarom door scheidsrechter Joey Kooij teruggestuurd naar de kleedkamers.

Bij PEC kreeg de Duitse keeper Michael Zetterer van trainer John Stegeman de voorkeur boven Xavier Mous, die tijdens de beginfase van het seizoen de eerste keeper was. Bram van Polen maakte bij de Zwollenaren zijn rentree na een schouderblessure.