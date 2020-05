Ronald Koeman was zich totaal niet bewust van hartproblemen

Ronald Koeman Ⓒ ANP

Ronald Koeman, die vorige maand 57 jaar werd, was zich totaal niet bewust van hartproblemen. Hij voelde zich gezond en probeerde met flinke fietstochten op een mountainbike of wielrenfiets zo fit als mogelijk te blijven. Toch werd de bondscoach van Oranje zondag in het Amsterdam UMC op locatie AMC opgenomen met hartproblemen.