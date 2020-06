Snookersoap: O’Sullivan weigert eten van hotel, Brecel uit hotel gezet

The Rocket heeft geen vertrouwen in het eten in het hotel. Vanwege strenge coronamaatregelen moeten de spelers in quarantaine en mogen het complex in Milton Keynes niet verlaten en wordt er gespeeld zonder publiek.

Dat de regels heel streng zijn ondervond de Belgische snookerspeler Luca Brecel. Na zijn avondpartij ging hij naar zijn kamer maar kreeg de deur niet open. Op zijn verzoek bij de receptie om hulp ’ontplofte’ de organisatie.

Het is spelers verboden om bij de receptie te komen. Het gevolg, Brecel mocht zijn kamer niet meer in en werd door het personeel leeggehaald en Brecel kon per direct vertrekken. Hij is inmiddels weer in België en zal volgende week, als hij weer moet spelen, opnieuw de hele veiligheidsprocedure moeten doorlopen.