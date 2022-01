Supporters Willem II zeggen gesprek met Joris Mathijsen af

Willem II zakte na een uitstekende competitiestart terug naar een plek net boven de degradatiestreep. Dat kwam door een serie van acht nederlagen op rij. Na de laatste wedstrijd tegen NEC plaatsten de supporters een open brief op hun website. Mathijsen stemde toe in een gesprek. Dat zou zondag rondom de eerste training in het nieuwe jaar in het stadion plaats hebben.

De fans brachten een groepje kritische supporters bij elkaar. Daar zaten ook supporters bij die in het bezit zijn van een stadionverbod. Dat stuitte op bezwaren. Een voorstel om op een andere locatie met elkaar te praten is door Willem II niet geaccepteerd. Daarop zagen de fans af van een gesprek. Een delegatie zonder fans met een stadionverbod was geen optie. „Dan worden deze supporters keer op keer gestraft”, aldus de fans in hun verklaring.