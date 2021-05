Noa Lang en ploeggenoten zetten kwaad bloed met kampioensfeest en Anderlecht-lied

Toen de spelersbus na de 3-3 remise bij Anderlecht terugkeerde bij het Jan Breydelstadion werden alle coronavoorschriften namelijk over boord gegooid en de Nederlandse sterspeler van de ploeg maakte zich ook op een andere wijze schuldig aan verwerpelijk gedrag.

Samen met de toegestroomde fans scandeerde Lang de leus: „Liever dood dan Sporting Jood.” Georges-Louis Bouchez, voorzitter van de politieke partij Mouvement Réformateur, reageerde direct boos op social media. „De ’aartsvijand’ associëren met Joden. In dronken toestand of niet. Dit zou ik als voorzitter van mijn voetbalclub nooit accepteren. Ik verwacht uitleg en excuses van Noa Lang en een sanctie van Club Brugge en de Belgische voetbalbond.”

En Bouchez is niet de enige die boos reageerde op het feest in Brugge. Brugs korpschef Dirk Van Nuffel was woest over de drukte. „Ik ben bijzonder teleurgesteld in Club Brugge”, zo tekent Het Laatste Nieuws op. „Ze hebben afspraken genegeerd.” De geplande viering aanstaande zondag aan het Jan Breydelstadion komt meteen ook in het gedrang. „Bart Verhaeghe (voorzitter en grootaandeelhouder van Club Brugge, red.) en co kunnen het best nog even bellen met de burgemeester. Als zij geen afspraken nakomen, waarom wij dan wel?”

Covid-vrij

„Ik dacht dat ze vlak voor het EK covid-vrij moesten blijven? Hun gedrag is een zéér groot probleem voor mij”, zo fulmineert de korpschef verder. „Zo was er afgesproken dat de spelersbus niet zou stoppen aan De Platse. Dat hebben ze wél gedaan. Daarvoor zijn ze ook al gestopt in Drongen. Daarna namen de spelers een bad in het publiek aan het oefencomplex. Onwaarschijnlijke taferelen. Ja, we zijn bijzonder ontgoocheld.”

Fans vieren de titel van Club Brugge Ⓒ ANP/HH

Ondertussen stelt de korpschef zich ook luidop vragen bij de stadionplannen van Club. „Eerlijk? Ik had al vraagtekens bij hun beloftes. Maar die zijn nu uitroeptekens geworden. Of ik hiermee een bom drop onder de plannen? Ik heb geen bommen gelegd hé. Afspraken zijn er om nageleefd te worden. Als dat niet gebeurt, wordt het een moeilijk verhaal.”

Volgens Van Nuffel gaat de politie de beelden uitgebreid analyseren. Tegen elke supporter en speler of staflid die zich niet aan de maatregelen hield, zal er een proces verbaal worden opgesteld.