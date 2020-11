AS Roma concreet voor PSV-manager John de Jong

De Jong is de Romeinen met name in het oog gesprongen om zijn verleden als hoofd scouting bij de Eindhovenaren. Als rechterhand van toenmalig technisch manager Marcel Brands (nu Everton) was hij veelal actief in Zuid-Amerika en onder andere voor een fors deel verantwoordelijk voor de transfer van Hirving Lozano. Een jaar geleden werd de Mexicaan de grootste uitgaande transfer van de club, toen hij voor ruim veertig miljoen naar Napoli trok.

AS Roma is onlangs voor zo’n 87 procent van de aandelen in handen gekomen van de Friedkin Group, met aan het hoofd multimiljardair Dan Friedkin. Bij zijn presentatie in Rome introduceerde hij zichzelf als volgt: ,,Zoals een fan laatst schreef: neem onze iconische club over en maak deze tot één van de grootste namen in de voetbalwereld. Dat is precies wat we willen doen.’’ Roma wil een heel team formeren om zijn nieuwe technische baas, met zwaargewichten op onder meer voetbaltechnisch en juridisch gebied. De club wil de top gaan bestormen.

Een gevulde kas en ruime ondersteuning. Op voorhand lijkt Roma schitterend voor De Jong, die zelf twijfelt. Hij is het huidige seizoen samen met de door hem aangestelde trainer Roger Schmidt aangegaan. Daarnaast staat deze jaargang alles in het teken van herstel, na de mislukte transferzomer vorig jaar. Daarvoor heeft De Jong zijn woord ook aan de overige directieleden gegeven. AS Roma meldde zich nog niet in Eindhoven om zijn tot medio 2022 lopen contract af te kopen. Gebeurt dat deze dagen wel, dan lijkt niemand hem raar te zullen aankijken wanneer hij de kans toch grijpt.