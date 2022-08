Verplichte Simeone-docu na smadelijk verlies voor FC Utrecht

Voetbal

Feyenoord bevestigt komst David Hancko

David Hancko is definitief speler van Feyenoord. De 24-jarige centrale verdediger komt per direct over van Sparta Praag en tekent in De Kuip een contract tot en met de zomer van 2026. Zelf melden de Rotterdammers geen transferbedrag, maar dit ligt zoals eerder bericht door De Telegraaf rond de zeven...