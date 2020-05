Kim Huybrechts slaat nieuwe weg in: ’Grootse dromen net zoals Van Gerwen’

Kim Huybrechts (l) samen met Michael van Gerwen. Ⓒ PDC

Kim Huybrechts slaat een nieuwe weg in en heeft een meerjarige verbintenis getekend bij Bull’s Darts NL, waar ook de talentvolle Nederlanders Dirk van Duijvenbode en Justin van Tergouw en de Duitse beloften Max Hopp en Martin Schindler onder contract staan. De Belgische topdarter zegt daarmee na acht jaar Unicorn vaarwel en stapt, net als Michael van Gerwen eerder dit jaar deed, over op ander materiaal. We spreken de huidige nummer 36 van de wereld over zijn doelstellingen, over virtuele darttoernooien en over de grootsheid van Phil Taylor en Van Gerwen.