Ajax treft AS Roma in de kwartfinale van de Europa League

Mocht Manchester United niet de halve finale bereiken en Ajax wel, dan moet de ploeg van Erik ten Hag zien af te rekenen met Granada. De Spaanse ploeg is voor het eerst actief in Europa.

Bij AS Roma is oud-Ajacied Justin Kluivert momenteel verhuurd aan RB Leipzig. Toch is er met Rick Karsdorp een Nederlandse speler actief bij de Italianen. De rechtsback mist wel de eerste wedstrijd vanwege een schorsing.

Het treffen met AS Roma is voor Ajax de eerste keer sinds de dubbele ontmoeting in de tweede groepsfase van de Champions League in het seizoen 2002/03. Destijds won Ajax in Amsterdam met 2-1, terwijl het uit 1-1 werd.

Loting kwartfinale:

Granada - Manchester United

Arsenal - Slavia Praag

Ajax - AS Roma

Dinamo Zagreb - Villarreal

Loting halve finale:

Granada - Manchester United / Ajax - AS Roma

Dinamo Zagreb - Villarreal / Arsenal - Slavia Praag