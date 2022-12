Stan Wawrinka weer van de partij in Rotterdam: ’Op de weg terug’

De 37-jarige Wawrinka heeft zijn beste jaren achter zich liggen. Hij won in 2014 de Australian Open, in 2015 Roland Garros en in 2016 de US Open. Door blessureleed zakte hij ver weg, maar dit jaar toonde hij in enkele toernooien weer zijn oude glans. „Stan heeft twee langere periodes gekend waarin blessures hem hinderden. In Basel bijvoorbeeld liet hij dit jaar zien weer op de weg terug te zijn, reden waarom we blij zijn dat hij er in februari bij is”, aldus Krajicek.

Na de Canadees Felix Auger-Aliassime en de Rus Andrej Roeblev is de Zwitser de derde oud-winnaar die in actie komt in het toernooi, dat van 11 tot met 19 februari wordt gehouden in Ahoy.