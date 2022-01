Premium Het beste van De Telegraaf

Van Van Nistelrooy tot Väyrynen: hoe succesvol waren de voorgangers van Joey Veerman?

Door Ronald Arends Kopieer naar clipboard

Joey Veerman Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - Met zijn vertrek van SC Heerenveen naar PSV volgt Joey Veerman onder meer het spoor van Ruud van Nistelrooy. De aanvaller brak door in het Abe Lenstra Stadion, maar vestigde in Noord-Brabant helemaal zijn naam in het (inter)nationale voetbal. De stap van het Friese haagje naar Eindhoven is op papier altijd een mooie, maar hoe verging het een aantal van Veermans voorgangers daadwerkelijk?