Vinícius bezorgt Real Madrid belangrijke zege op Sevilla en Luuk de Jong

Real Madrid startte sterk in het lege Estadio Ramón Sánchez Pizjuan en creëerde mede door matig optreden van de Sevilla-defensie enkele kansen. Vinícius schoot voorlangs, Karim Benzema slaagde er niet in te profiteren van slecht keeperswerk van Yassine Bono. Bij Sevilla, dat woensdag op eigen veld in de Champions League met 4-0 had verloren van Chelsea, stond Luuk de Jong in de basis. De Nederlander viel op met een knappe omhaal in de 55e minuut.

Kort erna stond het 1-0 voor Real, nadat Vinícius de bal uit een voorzet van Ferland Mendy via Bono binnentikte. De doelman kreeg de treffer op zijn naam. Suso, na ruim een uur de vervanger van De Jong, was het dichtst bij de gelijkmaker. Hij schoot net over. Ex-AZ'er Oussama Idrissi deed de laatste 10 minuten mee bij de thuisploeg. Real staat nu derde met 20 punten uit elf duels. Sevilla heeft 16 punten uit tien duels.

De Madrilenen hadden voor zaterdag al drie competitieduels niet meer gewonnen en gingen dinsdag in de Champions League ook nog met 2-0 onderuit bij Sjachtar Donetsk. Overwintering in het belangrijkste clubtoernooi is daardoor nog lang niet zeker.