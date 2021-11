Strafrechtelijk onderzoek naar ongeregeldheden bij AZ-NEC

Buiten het stadion staken fans zwaar vuurwerk af, waarbij ze het vuurwerk ook richtten op politie en stewards. Ook drongen supporters het stadion in, waardoor het duel enige tijd werd gestaakt.

„De partijen zijn van mening dat zaterdag een grens is overschreden”, zeggen de burgemeester van Alkmaar, de politie, het Openbaar Ministerie en AZ in een gezamenlijke verklaring. „Het gaat hier om vormen van geweld en intimidatie die niet getolereerd kunnen worden. De actie is door medewerkers van AZ in en om het stadion als intimiderend en bedreigend ervaren. Het vuurwerk dat werd gebruikt, kan voor ernstig lichamelijk letsel zorgen. De vierhoek vraagt zich af of deze ’supporters’ zich wel realiseren hoe gevaarlijk dit soort vuurwerk is.”

Vanwege de nieuwste coronamaatregelen zijn fans voorlopig niet welkom in stadions. Niet alleen bij AZ - NEC ging het mis, ook de duels Heracles Almelo - Fortuna Sittard en SC Cambuur - FC Utrecht moesten in de beginfase even worden stilgelegd vanwege acties van supporters.

MVV en Roda JC maken gestaakt duel maandagmiddag af

Het restant van de eind oktober gestaakte wedstrijd in de eerste divisie tussen MVV Maastricht en Roda JC wordt komende maandag gespeeld. De aftrap van het duel is, op last van de burgemeester van Maastricht, al om 13.00 uur.

De derby werd vrijdag 29 oktober kort voor rust onderbroken na ongeregeldheden op de tribunes. Zes agenten en twee stewards van Roda JC raakten gewond. De politie hield tien mensen aan.

Het restant van de wedstrijd wordt uitgespeeld onder zoveel mogelijk gelijke omstandigheden. Dit betekent dat onder meer met dezelfde spelers als ten tijde van het staken wordt begonnen, mits die spelers beschikbaar zijn.

Vanwege de coronamaatregelen zijn nu geen fans welkom bij de wedstrijd in stadion De Geusselt.