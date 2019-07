Özil wordt overvallen, teamgenoot grijpt in

Rond 17.00 uur donderdag werd de auto van Özil klemgereden in een kennelijke poging de luxe Mercedes te stelen. Verdediger Kolasinac pikte dit niet, stapte uit, verdedigde de auto en joeg de overvallers weg door met zijn vuisten te dreigen.

Engelse media publiceerden een kort filmpje van het incident, waarop te zien is hoe Kolasinac om de peperdure SUV van Özil rent en springt om in ieder geval één met een mes bewapend persoon aan te pakken. Arsenal bevestigde dat het om deze twee spelers gaat. De Engelse club is net terug in Londen na een reeks oefenwedstrijden in de Verenigde Staten.

De Engelse politie heeft vooralsnog niemand aangehouden. De overvallers zouden op motoren zijn gevlucht.